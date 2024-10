Un gremio desafía el protocolo de Patricia Bullrich y amenaza con «la vuelta de los piquetes»

Luego que una Petroquímica de Río Tercero anunciara más de 120 despidos por el cierre de la planta que depende Fabricaciones Militares, empleados estatales encabezados por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar buscan cortar el paso en la ruta de Córdoba, la Autovía 36 y a través de la red social X, amenazó el protocolo de Patricia Bullrich anunciando «la posible vuelta de los piquetes».

En un posteo realizado durante la mañana de este jueves, Aguiar informó que «los estatales cortamos la ruta de Córdoba en defensa de los puestos de trabajo en Fábrica Militar» y pidió «tenemos que endurecer las protestas y no debemos descartar la vuelta de los piquetes».

En el texto que acompañó con una foto del corte en la ruta, Aguiar pidió: «Tenemos que empezar a cambiar la metodología de protesta y endurecer los reclamos en todo el país. No deberíamos descartar la vuelta a los piquetes».

Y justificó: «No sólo enfrentamos una masacre laboral, también un intento de industricidio. Exigimos la inmediata reincorporación de todos los trabajadores de Petroquímica Río Tercero que fueron despedidos y rechazamos cualquier intento de cierre de Fabricaciones Militares. Sin las fábricas, las ciudades se mueren. Tenemos que evitar que rematen todo el patrimonio estatal. Es defender los puestos de trabajo en la fábrica para defender nuestra producción e industria nacional y la soberanía de nuestro país».

ATE Córdoba, lanzó durante las últimas horas una convocatoria para protestar contra el cierre de la petroquímica bajo el mensaje «No al cierre de las fábricas de Río Tercero».

En la jornada provincial de lucha se convocaba a los estatales a juntarse desde las 9 en la Autovía 36 y el cruce con Almafuerte.

Días atrás, la industria química de la que depende directamente Fabricaciones Militares anunció despidos por el cierre de su planta de TDI, en Río Tercero.

Hace dos semanas atrás, la empresa Petroquímica Río Tercero impidió el ingreso de varios trabajadores a la planta, tras el anuncio de esa firma del cierre de una de sus unidades de producción y el despido de 125 de sus 375 empleados en esa localidad cordobesa.

El anuncio de ATE Córdoba, sobre la movilización de este jueves en Córdoba.El anuncio de ATE Córdoba, sobre la movilización de este jueves en Córdoba.

Desde entonces, el gremio estatal montó una carpa en modo de protesta y en tono de movilización en el ingreso al polo industrial de la ciudad, se montaron distintos cortes.

La planta de TDI es la principal unidad de producción y de facturación de la empresa y está detenida desde principios de octubre.

Horas más tarde de la amenaza, Aguiar volvió a realizar un posteo en las redes sociales con un video en el que realiza una arenga desde la ruta junto a los empleados movilizados y escribió: «Este gobierno odia. Milei no tiene piedad».

Y redobló la apuesta: «Sepan que los estatales vamos a multiplicar todas las luchas y que no nos van a detener». Y en el video volvió a pedir que «federalizar las luchas» y puso énfasis en que «las protestas se extenderán a lo largo y ancho de toda Argentina», y que «no nos van a detener».