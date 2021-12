Un grupo de clubes liderados por Argentinos Juniors busca destituir a Marcelo Tinelli

Compartir

Noche Buena sin paz en el fútbol argentino. Si bien la rosca es típica de Reyes, algunos dirigentes decidieron cambiar el menú en la previa de Navidad y poner en marcha un plan para destituir a Marcelo Tinelli de la Liga Profesional e imponer a Cristian Malaspina como nuevo presidente.

Todo comenzó en el asado del miércoles pasado en la previa del sorteo de Copa Argentina. Tapia convocó a los presidentes para despedir el año que para él termina con su ratificación en el cargo y con la gloria deportiva tanto con la Selección como con Barracas Central. Según cuentan los presentes, Chiqui hizo un discurso en el que pidió la unidad para el fútbol argentino y llamó a superar las grietas que fue aplaudido.

Pero a los pocos minutos tomaron la palabra el presidente de Argentinos, Cristian Malaspina, y el ex vicepresidente de Lanús, Hernán Arboleya, y empezaron a disparar contra la Liga Profesional de la que ellos son vicepresidentes. En un momento llegaron a plantear la necesidad de que Marcelo Tinelli diera un paso al costado. Algunos asintieron, otros se mostraron sorprendidos y prefirieron ni levantar la cabeza ante el llamado. Ya ese día entendieron que se gestaba un golpe institucional.

De la palabra en esa reunión, este grupo pasó a la acción y el viernes envió una carta a la Liga para pedir que formalmente se convoqué a una reunión dentro de las próximas 72 horas. En esa misiva, a la que pudo acceder Doble Amarilla, se solicitaba que en el orden del día se trate el “pedido de remoción del presidente de la Liga Argentina de Fútbol”. La carta, firmada por unos 8 clubes, tenía como primer rubricante a Malaspina, uno de los vicepresidentes de la entidad.

Doble Amarilla se comunicó con 5 de los clubes firmantes. El argumento central es que con Tinelli al frente de la Liga jamás va a haber un buen ida y vuelta con AFA. “Necesitamos un presidente que esté alineado con Tapia y en la actual conducción lo tenemos, pero con Tinelli a la cabeza es inviable”, reconoce uno de los firmantes off the récord.

Otros de los que acompañan la moción aseguran que el mismo Tapia es quien avala esta iniciativa. Sin embargo desde el entrono del presidente de AFA desmienten rotundamente que esté detrás de esta movida.

Según el relevamiento de Doble Amarilla son 8 los clubes de postura claramente antitinellista. El resto se dividen entre los que bancan a Tinelli o los que no están de acuerdo con un golpe institucional y piden debatir internamente cambios o ir a nuevamente a elecciones. Entre estos últimos está la postura de los 5 grandes.

Por la tarde, el mismo Tinelli salió a contestar el pedido de destitución. En una carta dirigida a los 28 clubes, asegura que “en los últimos días hemos asistido -con sorpresa e incredulidad- a un movimiento iniciado por algunos clubes, ciertos de éstos maliciosamente inducidos a partir de información falsa e incorrecta, que se arrogan la representación del conjunto de las instituciones que integran la Liga Profesional de Fútbol”. Y continúa: “este grupo reducido nunca me manifestó sus diferencias en forma personal, ni las planteó institucionalmente, en un debate con sus pares en las reuniones de Comité Ejecutivo de nuestra Liga, que es el lugar en donde deben plantearse las diferentes cuestiones que atañen a nuestra actividad”.

En tanto, en otro tramo del texto acusa directamente de golpistas a quienes buscan su destitución. “Por mi formación y mis valores, considero a la desestabilización institucional un golpe artero, no sólo a las autoridades que fueron legítimamente electas en forma oportuna, sino también a la vida de la organización que se trata de violentar. No comparto los métodos ni los valores de las personas que llevan adelante esta aventura, y creo firmemente en la democracia en todos los niveles de nuestra vida institucional y en la legitimidad que deben tener quienes nos representan”, señala.

En el cierre, Tinelli convoca a una reunión para la segunda semana de enero en la que, inclusive, deja abierta la puerta a un eventual llamado a elecciones. “En mi carácter de Presidente de la LPF y de las facultades otorgadas por el Reglamento General (art. 17.1. y cc), los convoco a una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol a llevarse a cabo el 11 de enero de 2022, inmediatamente después del sorteo del fixture de los torneos del próximo año (el cual está pautado para el 11/01/2022 a las 15 hs en el Hotel Hilton), en donde trataremos especialmente cualquier asunto relativo a las autoridades vigentes de la Liga como también consideraremos el llamado a elecciones de Presidente y Mesa Directiva, en caso que el máximo órgano de nuestra institución lo considere necesario”, cierra la misiva.

