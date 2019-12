Un grupo de familias se prepara para compartir «Noche solidaria de Navidad»

Compartir

Un grupo de familias formoseñas se organizaron para realizar una «Noche Solidaria de Navidad», donde todo aquel que dese podrá compartir una cena diferente en noche buena, la misma se realizará el martes 24 de diciembre a las 21 horas, en la calle Pringles 1255, todas las personas interesadas se pueden inscribir al 3704670037

«Este año con algunas familias amigas queríamos compartir una noche buena y diferente, por lo que hemos organizado y ofrecemos una cena abierta para todos aquello que necesiten. Básicamente creemos que pueden haber personas que tienen para preparar una comida pero no tienen compañía, entonces queremos estar para ellos y por supuesto también a todos aquellos que necesiten comer o poder servir una mesa digna también están invitados y le vamos a preparar una rica cena», dijo Román uno de los organizadores del evento.

A su vez contó que la iniciativa comenzó «con un planteo que uno siempre se hace para estas fechas, de con quién pasamos, o qué hacemos, también mis hijos que van al jardín, aprenden cosas de la navidad y uno les explica y se comienza a plantear un montón de cosas acerca del consumo, los regalos, la superficialidad , el materialismo, pero sabemos que el verdadero sentido de la navidad inicia con su fundador que es Jesús y de alguna manera es la celebración de ese acontecimiento y si algo lo caracterizó fue su generosidad, su amor, y nos dejó un mensaje muy claro que no fue formar un movimiento religioso, sino dar su vida por cada pecador, «yo pongo mi vida, nadie me la quita de mi misma la pongo y nadie tiene mayor amor que este», nosotros en sincronía con esto pensamos que es una manera digna de celebrar el nacimiento de Jesús».

«Somos varias familias con nuestra convicción cristiana, y vamos aprovechar en la casa de la familia Mesa ubicada en la calle Pringles 1255, donde el patio ya está preparado para recibir a todos los que quieran acercase para celebrar en esta noche buena», expresó.

Además dijo que «las personas que quieran compartir se tienen que comunicar al 3704670037, para llevar un orden y número de la cantidad que van a asistir y poder recibirlos bien, igual si alguien en noche buena necesita puede acercarse sin previo aviso y también será recibido».

Por último, recordó que «no es necesario que aquel que no pueda traer algo para compartir igual e puede asistir, y si hay alguien que quiere traer algo para poner en al mesa, también lo puede hacer; y si quieren colaborar vamos a hacer unas carnes al horno, patas con pan y aderezo, bebidas sin alcohol, o si quieren acercar fruta, porque estamos haciendo un fondo en común para hacer una buena ensalada».