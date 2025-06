Un grupo de fans arremetió contra Miley Cyrus en la premiere de su película

Lo que debía ser una noche de celebración para Miley Cyrus se convirtió en un momento tenso. La cantante y actriz fue blanco de abucheos y gritos por parte de algunos asistentes durante la premiere de Something Beautiful, su nuevo álbum visual, en el Festival de Cine de Tribeca.

La causa: un malentendido con el tipo de evento para el que pagaron sus entradas.

La actividad, celebrada el viernes 7 de junio en Nueva York, comenzó con la proyección de Something Beautiful, una película de 55 minutos dirigida por la propia Cyrus junto a Jacob Bixenman y Brendan Walter.

Sin embargo, la calma se rompió durante el panel posterior, cuando varios asistentes comenzaron a interrumpir a gritos, visiblemente molestos por lo que consideraban un engaño.

“¡Pensamos que esto era un concierto! ¡Pagamos 800 dólares!”, gritó un fan en medio del diálogo con el público, según registró un video compartido en redes sociales. Otra persona añadió con tono desafiante: “¿Vas a cantar o no?”.

Las interrupciones continuaron durante varios minutos, dejando a Cyrus visiblemente incómoda. Luego uno sugirió que interpretara “The Climb”, uno de sus clásicos de la era Hannah Montana.

En lugar de rechazar el pedido, la artista respondió con ingenio: “Tú tienes que empezarla”, y luego entonó a capela unos versos del tema, y animó a que el resto del público se sumara al canto.

La reacción de la artista calmó las aguas y fue recibida con aplausos. No obstante, en redes sociales se cuestionó la impertinencia de quienes la presionaron a cantar cuando el panel era claramente un conversatorio.

“No es culpa de Miley que no sepan leer o entender lo que compraron”, escribió un fan en YouTube

Aparentemente, la confusión se produjo entre quienes adquirieron boletos en sitios de reventa.

Fans en redes sociales informaron que al adquirir los tickets en la plataforma VividSeats, el evento estaba listado erróneamente como parte de una supuesta gira: “Miley Cyrus & 2025 Endless Summer Vacation Tour”.

La intérprete, sin embargo, había dejado claro en ocasiones anteriores que no planea realizar una gira tradicional para promocionar su nuevo álbum. “La película es mi forma de hacer un tour”, declaró en mayo, en una entrevista con Zane Lowe.

Ahí reveló que inicialmente pensó en organizar presentaciones limitadas en locaciones exóticas, como bosques y pirámides, hasta que Harrison Ford la convenció de lo contrario por el enorme presupuesto que tendría que invertir

.

‘Something Beautiful’:

una obra introspectiva

Este álbum visual, a estrenarse en cines el 12 (Estados Unidos) y 27 de junio (Internacional), es una extensión artística de su noveno álbum de estudio lanzado el pasado 30 de mayo.

Durante el panel en Tribeca, Cyrus comentó que quiso mantener el enfoque del filme en ella misma.

“Quería ser la referencia”, dijo. “No puedes hacer algo que nadie ha hecho antes si tienes un montón de otras mujeres en tu pared”.

La obra incluye colaboraciones musicales con Brittany Howard, Flea de Red Hot Chili Peppers y la supermodelo Naomi Campbell. El proyecto fue producido junto a Panos Cosmatos.