Un grupo de gobernadores se acerca al Gobierno y la oposición enfrenta problemas para sesionar

Tras el triunfo de los proyectos de los gobernadores en el Senado, en Diputados esperaban poder sesionar el miércoles que viene para obligar al libertario José Luis Espert a debatir el tema en su comisión y darle, además, media sanción a los dictámenes que forzaron por Garrahan y el Financiamiento Universitario. Pero entre la descoordinación de la oposición y la falta de empuje de los mandatarios, la posibilidad de sesionar el 30 quedó descartada. Apuntan entonces a la primera semana de agosto, cuando se espera que llegue también el veto de Javier Milei por Jubilaciones.

«Si no juegan algunos gobernadores no hay quórum para la semana que viene», sentenció un diputado clave de un bloque federal. «No hay empuje ni directivas para que avance. Pero de la primera semana de agosto no se salvan. Iremos solos pero no se puede demorar más Universidades y Garrahan», apuntaron desde Unión por la Patria. Si bien el Congreso está en receso de invierno, si los legisladores quieren se puede sesionar. Lo cierto es que hay algunas ausencias que complican y que los gobernadores del centro están en un nuevo periodo de coqueteo con el oficialismo.

Esta semana el jefe de Gabinete, Guillermo Francos se reunió con Ignacio Torres (PRO) de Chubut, con Raúl Jalil (peronista) de Catamarca y con el radical mendocino Alfredo Cornejo, quien acaba de cerrar un acuerdo electoral con La Libertad Avanza para la provincia para lo local y lo nacional. El entrerriano Rogelio Frigerio (PRO) está en proceso para seguir el mismo camino.La semana pasada, a su vez, Francos ya había estado en conjunto con Jalil, el salteño Gustavo Saenz, el neuquino Rolando Figueroa y el jujeño Carlos Sadir. Desde el Congreso aseguran que sólo hay uno de los mandatarios dialoguistas dispuestos a enfrentar al oficialismo esta semana. El resto no confirma posiciones.

Así las cosas, las bancadas apuntan al miércoles 6 de agosto. Ese día buscarán darle media sanción a la Emergencia Pediátrica y de Residencias -el llamado «proyecto Garrahan»- y al proyecto de financiamiento universitario. Ambos se dictaminaron a principio de mes.

También insistirán con el proyecto de emergencia de Bahía Blanca que Milei vetó pero el Senado ya logró insistir con más de dos tercios de los votos. Si Diputados también se impone significaría torcerle el brazo al Gobierno porque la ley quedaría firme.

Sin embargo algunos legisladores que votaron a favor del proyecto ahora están dispuestos a blindar el veto. Entre ellos el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, que post acuerdo con LLA en la Provincia adelantó que votará a favor del veto.

«El Gobierno va a aclarar en qué viene gastando el dinero, pero me parece que yo no puedo decir dónde gastar la plata. Nosotros ya le dijimos cuánto era el monto. Ese monto el Gobierno sabe que tiene que gastarlo y tiene que ponerse de acuerdo con el Intendente de Bahía Blanca», declaró en diálogo con Neura.

Por último se podría avanzar con los emplazamientos a las comisiones de Presupuesto y Energía y Combustibles, que presiden los libertarios Espert y Lorena Villaverde.

A la espera del veto

En esa primera semana de agosto se espera que haga efectivo el veto de Milei de los proyectos sancionados en el Senado: por Jubilaciones y Emergencia en Discapacidad. Sin embargo, los opositores no quieren mezclar las sesiones. Plantean que la insistencia por esos dos vetos sea en una sesión aparte.

El oficialismo necesita 87 votos para lograr blindarlos. La Libertad Avanza tiene un bloque de 39 diputados, sumados al PRO (35) y el MID (3) de Oscar Zago alcanzarían recién los 77. Si partieran de ese piso necesitarían juntar 10 aliados más delegados de los gobernadores.

Pero como contó Clarín, esa base de oficialismo más PRO y MID no está asegurada. Cuando se votó el proyecto de aumento jubilatorio hubo un voto a favor, del cordobés Hector Baldassi del PRO, y 9 sugerentes abstenciones ligadas en la mayoría de los casos a diputados cercanos a Mauricio Macri. Serán clave en esta ocasión.

Pero a su vez, hubo 28 legisladores que estuvieron ausentes cuando se votó la suba jubilatoria y 10 de ellos ya habían ayudado a Milei con el veto jubilatorio en 2024.