Un grupo de padres denunció maltrato infantil en la Escuela N° 380 del barrio 2 de Abril

Durante la jornada de ayer, un grupo de padres se acercó hasta las inmediaciones de la institución escolar para denunciar el maltrato de estudiantes del 2° grado por parte de una docente de la Escuela N° 380 del barrio 2 de Abril y exigieron la intervención de las autoridades. «Desde la segunda semana de marzo no podemos estar bien», señaló Jorge, uno de los padres, al Grupo de Medios TVO.

«Lo que pasa es que anteriormente ella tenia contacto físico con los chicos, como un zamarreo por ejemplo. Entonces como 14 o 15 padres, mandamos una nota a la Directora tuvimos una respuesta mayormente ‘light’, por decirlo de algún modo, después mandamos una nota al Ministerio donde no hubo respuesta todavía y no nos quedó otra que denunciar en los medios a ver si tenemos alguna solución», agregó Jorge.

Según indicaron algunos de los padres presentes durante el día de ayer, los maltratos van desde empujones, zamarreos e insultos hacia los estudiantes del 2° grado de primaria, motivo por el cual incluso algunos padres cambiaron de institución a sus hijos y por lo que ya han tendió diferentes reuniones con las autoridades escolares.

«Después de la segunda reunión que tuvimos con la directora, quedaron supuestamente con que la maestra iba a cambiar de actitud y que suspendiéramos el mandar notas al Ministerio de Educación, pero hace un par de días atrás la maestra volvió a tener las mismas actitudes según lo que dicen los chicos», indicó el padre.

Lo que había ocurrido, manifestó Jorge, es que la maestra había insultado a una estudiante llamándola «estupidita», por lo que los padres dedicaron autoconvocarse frente a la escuela para hacer pública la situación.

«Nosotros seguimos en esta lucha ya que no es solo maltrato físico sino también verbal. Antes de ayer paso con una niña, esta señora le dijo ‘estupidita’. Supuestamente con el cambio no iba a pasar más esto y hace unos días otra nena fue a preguntarle algo, porque no entendía la consigna, y le dijo que era ‘terca’. Los directivos no tienen respuestas y no sabemos que hacer», sostuvo Jorge.

Por su parte, otra mujer, que tiene un sobrino que asiste a la misma escuela, denunció un maltrato físico que terminó con el niño en llanto tras pedir permiso para utilizar los sanitarios.

«En el caso de mi sobrino, él me dice que tiene marcas en los brazos porque la maestra le aprieta y le hace llorar. Lo que pasó es que él tenía que copiar y pidió permiso para ir al baño y la maestra lo agarro fuerte y lo hizo sentar», relató Natalia, tía del menor.

Por tales motivos, los padres y tutores de estos estudiantes decidieron hacer pública la situación y solicitaron la intervención de las autoridades ministeriales ya que consideran la evidente existencia de maltrato infantil por parte de la docente.

«Nada justifica que lastimen a un chico, si trato de darle una educación dentro de mis posibilidades a mi hijo, por qué va a venir alguna extraña a tocarle o a decirle ‘estupidita’. No sabemos si esta docente está preparada para estar con chicos de 2° grado, el año pasado no tuvimos ningún problema y ahora por este tema desde la segunda semana de marzo que no podemos estar bien. La Directora del establecimiento defiende a la docente y lo único que dijo es que se había comprometido a cambiar deactitud y nos pidió tiempo para que eso suceda, pero el tiempo ya pasó y todo sigue igual», finalizó.

