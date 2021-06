Un hombre asesinó a puñaladas a su exmujer y se suicidó delante de sus hijos de 6 y 8 años

Compartir

Una mujer fue asesinada de al menos 10 puñaladas este domingo en una casa de la localidad bonaerense de Quilmes. El agresor, su expareja, se suicidó después de matarla pero dejó dos testigos del crimen: sus hijos de 6 y 8 años.

Cuando la policía llegó al domicilio de la calle Catamarca al 3900 del barrio La Cañada, en donde vivía la víctima, Lía Aguirre García, encontró a los dos chicos en estado de shock y ellos fueron los que acusaron a su papá de haber matado a su madre.

El video de una cámara de seguridad avaló el relato de los menores y demostró que el hombre, Mauricio Beltrán Saravia, se quitó la vida después de asesinar a su exmujer.

Un vecino fue quien dio aviso a la policía al encontrar en la calle y en medio de un ataque de pánico a los dos hijos de la pareja. Al ingresar, los efectivos encontraron los cuerpos junto a una pistola marcha Thunder calibre .380, con un cargador junto a ella, y una cuchilla ensangrentada.

Beltrán Saravia y Aguirre García se encontraban separados hace aproximadamente un año y medio y compartían un régimen de visitas con los hijos de ambos. Según precisó a Télam una fuente cercana a la causa, este domingo le tocaba al hombre pasar el día con los chicos pero cuando fue a buscarlos a la casa de su exesposa se desató la tragedia.

“Hubo una discusión entre ellos y el hombre disparó, pero el arma se trabó. En el lugar se hallaron casquillos percutidos que se cree que se escuchó el estruendo pero no salió el disparo”, señaló el vocero.

Si bien una primera versión indicó que la mujer agarró una cuchilla que tenía en el local y apuñaló a su ex cinco veces en la zona del pecho, las cámaras de seguridad revelaron después que Beltrán Saravia se quitó la vida tras apuñalar a la madre de sus hijos.

Los forenses determinaron que Aguirre García fue apuñalada con una cuchilla al menos 10 veces y murió en el lugar. En tanto, el femicida se infligió cuatro puntazos en la zona del corazón, por lo que se desvaneció y murió frente a sus dos hijos.

“Ella cayó muerta en el lugar mientras que él deambuló por el local, logró salir para ir para la casa y cayó fallecido en la parte de atrás”, detalló uno de los investigadores.

En medio de la conmoción, varios testimonios coincidieron en remarcar que la relación de la pareja después de la separación era conflictiva y que el hombre tenía una denuncia en el Juzgado de Familia. “Existe una restricción que no se pudo notificar porque no se encontró al hombre, aunque mantenían el régimen de visita con los chicos”, detallaron.

La causa fue caratulada como “femicidio seguido de suicidio” y la fiscal a cargo del caso, Curra Samaniego, espera el resultado de las autopsias para definir el avance de la investigación.

