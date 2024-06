Un hombre denunció un robo millonario y descubrió que su hijastro estaba detrás del hecho

Todo comenzó con una denuncia por un robo millonario. El protagonista de la historia, un hombre de 51 años identificado por sus iniciales A.O.G, se presentó en una comisaría de Chaco para asentar que había sido víctima de un asalto en su propia casa. Los asaltantes se llevaron 3.000.000 de pesos y 1.600 dólares, pero nunca se hubiera imaginado que su hijastro estuvo involucrado en el trazado del plan.

El hecho ocurrió el jueves pasado entre las 9 y las 20 horas, cuando el denunciante no se encontraba en su vivienda ubicada en la localidad de Lapachito. Parecía que el día había transcurrido con normalidad, pero al regresar se encontró con los vidrios de un ventanal rotos y el faltante del dinero.

Según la declaración que brindó a las autoridades, el hombre había vendido un camión en el último tiempo, razón por la cual tenía ese dinero en el domicilio. Por este motivo, se abrió un expediente a cargo de la Fiscalía N°2, desde donde se ordenaron una serie de pericias para identificar a los presuntos responsables.

De acuerdo con la información obtenida por Diario Chaco, los investigadores solicitaron el relevamiento de las cámaras y recopilaron una serie de entrevistas a los vecinos para poder recabar información. De esta manera, señalaron como supuestos responsables al hijastro del hombre, llamado T.S, y a su amigo F.B.

Por este motivo, el fiscal a cargo de la investigación designó a un equipo de la División Investigaciones Complejas para que realizara las detenciones de los acusados. El operativo se montó este viernes en las afueras del domicilio de la abuela de T.S, en donde realizaron tareas de vigilancia hasta que el joven de 20 salió de la vivienda y fue arrestado.

En paralelo, otro equipo se encargó de apresar al F.B en su domicilio. Después de que fueran detenidos, ambos fueron trasladados hacia la Comisaría de La Verde. Las fuentes oficiales confirmaron que los dos fueron informados sobre su situación procesal y que, por el momento, continuarán alojados en la dependencia.

Por otro lado, los investigadores planean realizar dos allanamientos en las viviendas de cada uno, con el objetivo de recabar pruebas y/o dar con el botín robado. Asimismo, secuestraron un teléfono celular que estaba bajo la posesión de T.S., que será analizado en Lapachito.

Otro caso similar fue reportado en Jujuy, luego que una mujer oriunda de Humahuaca denunciara un robo en su casa y posteriormente descubriera que el responsable había sido su hijo. Al igual que en la historia anterior, la víctima denunció lo ocurrido a la Policía el martes pasado, lo que abrió paso a la realización de una serie de pericias que apuntaron contra el joven.

En esta oportunidad, la mujer se encontraba en su domicilio situado en la calle Edmundo Saldiva, del barrio 23 de Agosto, cuando notó la presencia de un masculino en el interior de la vivienda. Según Jujuy al Momento, el invasor tenía intenciones de robar, pero no pudo concretar el acto y se retiró antes de que fuera reconocido.

A pesar de que la denunciante no pudo verle el rostro, sí pudo aportar una serie de características físicas que permitieron que el acusado fuera detenido momentos más tarde. El joven merodeaba por la zona de la plaza Mineros, cuando llamó la atención de un grupo de efectivos que vigilaban las calles.

Luego de que la alerta de búsqueda fuera activada desde la comisaría, los agentes lo reconocieron por su vestimenta. El joven se encontraba en estado de ebriedad pero, de todas formas, lo trasladaron hacia el domicilio de la vecina para que pudiera identificarlo. La sorpresa llegó cuando aseguró que se trataba de su propio hijo.

Frente a esto, la denunciante señaló que no tenía intenciones de ratificar una denuncia en contra del acusado, pero aceptó que sea trasladado a la dependencia policial. Pese a la negativa de la mujer, los funcionarios abrieron una investigación penal en contra del presunto delincuente por pedido de la Fiscalía.