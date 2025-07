Un hombre fue asesinado a balazos durante una entradera en Quilmes

Un hombre de 46 años murió tras recibir un disparo en el tórax durante un violento asalto cometido por al menos cinco delincuentes en su vivienda ubicada en la intersección de Rodolfo López y Acha, en la localidad bonaerense de Quilmes. El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes.

La víctima, Leonardo Vence, era reconocida en el barrio por su paso como jugador de handball en el Club Alemán. Según las informaciones, Vence dormía en la planta alta de la casa cuando escuchó ruidos extraños. Al bajar para investigar, los asaltantes le habrían disparado sin mediar palabra.

Efectivos policiales llegaron tras un llamado al 911 y encontraron a Vence tendido en la vereda, ya gravemente herido por un impacto de bala en el tórax. El hijo menor de la víctima relató que descendió tras escuchar los disparos y halló a su padre en ese estado.

Las cámaras de seguridad del barrio captaron la huida de los delincuentes en un Toyota Corolla gris oscuro. Las fuerzas policiales llevan adelante diversos allanamientos para intentar localizar a los implicados, aunque hasta ahora no hay detenidos.

La causa quedó bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de Quilmes, a cargo del fiscal Jorge Saizar, quien la caratuló como “homicidio en ocasión de robo”.

En el momento del crimen, la esposa de Vence y madre del menor no se encontraba en el domicilio, ya que había viajado a Bahía Blanca, pero debido a la tragedia regresó rápidamente al conurbano, según informó TN.

El Club Alemán despidió a Vence en redes sociales, destacando su paso por las divisiones inferiores de handball y su participación en la Liga de Honor de Caballeros. El club expresó: “Con un inmenso dolor en el alma, hoy nos toca despedir a una gran persona: Leo”.

Entre los mensajes, resaltaron aspectos personales de la víctima: “Un hombre bueno, lleno de luz, padre de un hijo de 14 años, trabajador incansable, querido profundamente por quienes lo conocieron”. Concluyeron el homenaje señalando: “Nos queda el vacío, la rabia, el dolor… pero también el recuerdo de su entrega, su calidez y su fuerza. Hasta siempre, Leo. No vamos a olvidarte nunca”.

Dos policías federales

asesinaron a un motochorro

que intentó robarles en Quilmes

Dos agentes de la Policía Federal Argentina mataron a uno de los dos motochorros que intentaron asaltarlos durante la madrugada del miércoles en Quilmes. El incidente concluyó con la detención del otro sospechoso.

Según el parte policial, la subinspectora y un cabo primero de la PFA circulaban en su automóvil por la Avenida Mosconi. Al llegar a la esquina con Sosa del Valle, dos hombres en moto bloquearon el paso del vehículo. El acompañante descendió, extrajo un arma calibre .25 milímetros y exigió a los ocupantes que bajaran del auto, efectuando además un disparo al aire.

Los policías se arrojaron al suelo. Al reincorporarse, uno de los federales se identificó y realizó tres disparos con su arma reglamentaria. El asaltante armado recibió heridas e intentó darse a la fuga, mientras que su cómplice permaneció en el lugar y fue reducido tras un forcejeo por el otro efectivo, quien no contaba con su arma en ese momento.

Personal de la Policía bonaerense arribó al lugar. El sospechoso herido fue trasladado al Hospital Iriarte de Quilmes, donde murió luego de una intervención de urgencia. Ninguno de los policías resultó lesionado.

La Policía Científica trabajó en la escena, recolectando pruebas para la causa, bajo intervención de la UFI N°3 de Quilmes, a cargo del fiscal Martín Conde. La investigación fue caratulada como “robo agravado por el uso de arma de fuego/homicidio”. Los agentes declararon en la Comisaría Novena del barrio Calchaquí.