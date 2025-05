Un hombre fue hallado desorientado caminando por la ruta y la Policía lo trasladó a su domicilio

El hombre, de 49 años, fue encontrado en una curva peligrosa de la Ruta Provincial Nº 2. No tenía forma de comunicarse con su familia ni medios para volver a su casa.

Un hombre de 49 años fue asistido en la madrugada del miércoles por personal policial luego de ser encontrado caminando solo y desorientado por la Ruta Provincial Nº 2, en las afueras de la ciudad de Formosa. La situación fue reportada por efectivos de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial.

El hombre fue localizado en la zona del barrio San Agustín. Según indicó, no tenía medios de movilidad ni forma de contactar a sus familiares, y había estado durmiendo en la vía pública en los últimos días.

Tras verificar que no tenía antecedentes judiciales ni pedidos activos, se comisionó a personal de la Comisaría Seccional Tercera para chequear el domicilio declarado. En el lugar fueron recibidos por su hermana, quien confirmó el vínculo familiar y explicó que no contaba con recursos para ir a buscarlo.

Finalmente, el hombre fue trasladado en un móvil policial hasta su domicilio cerca de la 01:40. La intervención concluyó sin mayores incidentes.