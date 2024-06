Un hombre fue víctima de un robo, encontró al ladrón, lo golpeó y lo entregó a la Policía

Hace algunos días, un vecino de la localidad bonaerense de General Rodríguez fue víctima de un robo en su domicilio. A pesar de esto, el culpable continuaba en libertad, hasta que él mismo hombre se lo cruzó en la calle y lo acorraló para que no pudiera escaparse. Momentos después, el acusado fue detenido por la Policía de Tigre.

El hecho ocurrió el viernes pasado, cuando la víctima del robo circulaba por la ruta 197 y la calle Colombia, a la altura de la localidad de El Talar. En ese momento, notó que el delincuente que había ingresado a robar en su casa se encontraba en el lugar, por lo que lo interceptó a los golpes.

Según captaron las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Tigre, el hombre redujo al criminal al piso. De esta manera, el delincuente quedó tirado boca arriba a un costado del cordón, mientras que el ciudadano se quedó a su lado para evitar que escapara del lugar.

Minutos más tarde, un móvil de los agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT) se presentó en la zona luego de que un testigo se comunicara con la línea de emergencias. “Me podrías mandar un móvil, acá en la terminal que se están c*gando a piñas”, informó el hombre, según el audio que las autoridades publicaron.

Al momento de arribar el personal policial, el hombre brindó su versión de los hechos, tras haber sido inspeccionado por los oficiales. Incluso, tuvo que recibir asistencia médica, ya que varios médicos ambulancieros se encargaron de tomarle la presión ante el estado de agitación en el que se encontraba.

En paralelo, el ladrón fue revisado por los agentes, quienes descubrieron que llevaba un botín de armas camufladas en una mochila preparada para realizar entregas por delivery. De acuerdo con el medio Zona Norte, el sospechoso portaba un revólver calibre 22, un pistolón, municiones y un arma blanca. Por este motivo, el hombre fue puesto a disposición de la Justicia, pero se desconoce en qué dependencia policial quedó alojado.

Por otro lado, otro hombre fue detenido por los oficiales del COT luego de que descubrieran que había robado las sillas de una heladería del centro de Tigre. El hecho ocurrió el pasado 12 de junio y quedó filmado por las cámaras de seguridad de la ciudad, luego de que el personal del centro de monitoreo detectara movimientos sospechosos en la intersección de las calles Mitre y Av. Italia.

Frente a esto, los agentes de la Policía lo interrogaron tras haberlo encontrado por la zona. Según informó Qué pasa web, los efectivos procedieron a detenerlo después de que no pudiera justificar la procedencia de las sillas. Minutos más tarde, el acusado reconoció que las había sustraído de un comercio que se encontraba sobre Av. Italia, por lo que abrieron una causa en su contra y fue puesto a disposición.

A principios de este mes, otro robo fue detectado por el centro de monitoreo, cuando un joven en actitud sospechosa fue visto mientras cargaba un televisor bajo el brazo por las calles Esquiú y Dean Funes. No obstante, se ordenó la detención del sospechoso luego de que este descartara la pantalla y se diera a la fuga.

De esta forma, el personal policial lo interceptó en la zona luego de que recibieran una denuncia por otro robo en una vivienda ubicada en Las Tunas. Al momento del arresto, los efectivos incautaron el televisor y una bicicleta que se cree que habrían robado en la segunda propiedad. Sin embargo, las autoridades aún no descubrieron cuál habría sido el primer domicilio en el que había robado la televisión.