Un hombre mató a su hijo de 8 años en Lomas de Zamora: tiene problemas de salud mental

Un drama ocurrió este martes en la zona oeste de Lomas de Zamora. Una mujer llamó desesperada al 911 porque no podía comunicarse con su pareja, con problemas de salud mental y que estaba con el hijo de ambos de 8 años. Cuando los policías de la Bonaerense ingresaron a la casa familiar se encontraron con el horror: el hombre, de 52 años, ensangrentado en el living tras un intento de suicidio; y el niño, fallecido sobre la cama matrimonial.

Todo sucedió este martes en la calle Díaz Vélez al 100, en el cruce con Loria, en la zona Sur del Conurbano y el hombre era intervenido quirúrgicamente esta tarde en el Hospital Gandulfo, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

La causa la investiga la fiscal Fabiola Juanatey, de la UFI N°2 de Lomas de Zamora, como homicidio agravado por el vínculo, filicidio, aunque las pericias psiquiátricas serán clave para determinar si comprendía la criminalidad de sus actos.

Por lo pronto, la funcionaria judicial dispuso la aprehensión del sospechoso de matar a su hijo.

Todo comenzó con el llamado al 911 de una mujer de 41 años, quien avisaba que no podía comunicarse con su pareja Alejandro R., con quien además tiene una hija de 20 años.

Por ello, la Policía Bonaerense fue hacia la casa familiar y, al entrar, hallaron al hombre y presunto asesino en “en el living, con manchas de sangre y una herida de arma blanca en el abdomen”, detallaron las fuentes del caso consultadas por este medio.

“Al recorrer por el interior de la vivienda, los policías ingresaron a la habitación matrimonial y, sobre la cama, encontraron al menor de 8 años, también con una herida de arma blanca”, completaron el cuadro trágico en el que Alejandro R. habría intentado quitarse la vida.

Fue el personal del SAME provincia el que constató que el niño estaba muerto: se llamaba Joaquín Enzo. Y de inmediata se solicitó la presencia de la Policía Científica.

En tanto, el padre del menor y presunto homicida fue traslado al Hospital Gandulfo, donde esta tarde era intervenido quirúrgicamente, ya que ingresó a ese centro de salud de Lomas de Zamora con “múltiples heridas cortantes en cuello, ambas muñecas y abdomen”, detallaron las fuentes médicas consultas.

Y agregaron que, a nivel abdominal, “presentaba una lesión de 10 centímetros en el blanco izquierdo, además tenía una lesión en una región del páncreas, por lo que se le realizó una pancretectomía distal con conservación esplénica”.

Luego de la intervención será trasladado a la unidad de cuidados intensivos con custodia policial.

Con problemas

de salud mental

Fue la mamá de la víctima y la esposa del imputado por el filicidio quien refirió que Alejandro R. «tiene problemas de salud mental“, en base a lo que confirmaron las fuentes con acceso al expediente.

Según los registros oficiales, el ahora detenido trabaja en un colegio privado y bilingüe de la zona de Banfield Este y, previamente, había sido empleado de la Municipalidad de Lomas de Zamora y de una de las firmas productoras de acero más importantes, que a su vez ofrece servicios mundiales de ingeniería, entre otros.

También es hincha de River y de Los Andes y uno de los últimos posteos en una de sus redes sociales había sido en la cancha del Milrayitas, junto a su hijo, hace alrededor de un mes y medio.