Un hombre murió de un paro cardiorrespiratorio mientras conducía su moto

Sucedió en la calle Marcial Rojas frente al barrio El Provenir; la víctima es un hombre de 63 años

La Policía realizo actuaciones en el lugar del hecho junto al perito de la Delegación de Policía Científica, determinando que no hubo participación de otro rodado; en tanto testigos afirmaron que observaron cuando se desvaneció

El hecho ocurrió este jueves a las 08:15 de la mañana, cuando efectivos de la Comisaria Séptima y zona 5 del Comando Radioeléctrico Policial, acudieron a verificar un requerimiento informado por transeúntes e la intersección de la calle Marcial Rojas y avenida Los Constituyentes, frente al barrio El Porvenir de esta ciudad

Según testigos, un hombre que desplazaba en una motocicleta se desvaneció, perdió el control de su motocicleta y cayó al suelo.

En el lugar se encontraba tendido un hombre a simple vista sin vida, y a su lado una motocicleta. Acudió una ambulancia del SIPEC, informando el personal de salud que efectivamente el hombre falleció.

El caso informó a la Jueza de feria, Dra. Laura Karina Paz, quien dispuso que se actúe conforme protocolo; requiriéndose además la presencia del perito de la Delegación de Policía Científica, quienes realizaron una verificación del lugar del hecho, informando que no hubo participación de otro rodado y tampoco el hombre presentaba lesión alguna en el cuerpo.

Seguidamente personal del Cuerpo de Bomberos traslado el cuerpo a la morgue judicial de barrio San Antonio de esta ciudad, donde el forense judicial informo como causal de muerte: “Paro cardiorrespiratorio no traumático”.

La victima de 63 años fue identificada como Julián González, su cuerpo fue entregado a los familiares para las exequias.

