Un hombre murió tras ser apuñalado por un sujeto

La víctima de 28 años falleció tras ser lesionado con un arma blanca por su agresor de 19 años, quien fue detenido por los efectivos policiales y quedó a disposición de la Justicia provincial.

El caso se registró en la tarde de este sábado, cuando efectivos de la Subcomisaría de Posta Cambio Zalazar verificaron un requerimiento en la ruta Provincial N° 28, en inmediaciones de esa localidad.

En el lugar, constataron que un hombre había sido apuñalado en el tórax y había fallecido.

Según las investigaciones y testimonios reunidos, la víctima se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con el agresor cuando se originó una pelea.

En el transcurso de la discusión, el joven de 19 años apuñaló a la víctima con un cuchillo.

De inmediato, los efectivos detuvieron al agresor y secuestraron un cuchillo que tenía en su poder en ese momento.

Todo fue informado a la Jueza de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, Dra. Gabriela Plazas, quien fue al lugar y direccionó el procedimiento.

Luego, se convocó al personal de la Delegación de Policía Científica de Villa General Güemes, quienes documentaron la escena del crimen, y procedieron al secuestro del cuchillo.

Posteriormente, el cuerpo de la víctima, identificado como Carlos Jordan, fue trasladado a la morgue del hospital para la autopsia y luego entregado a sus familiares para las exequias.

En consecuencia, el detenido fue notificado de su situación legal y se inició una causa judicial por el delito de «Homicidio» con intervención de la Justicia.