Un hombre realizó una falsa alarma de bomba en la Estación Terminal de Ómnibus de Formosa

La Policía detuvo a un hombre sindicado como el presunto responsable de la amenaza de bomba en la Estación Terminal de Ómnibus de Formosa (ETOF), de esta ciudad.

Los efectivos policiales también secuestraron dos teléfonos celulares y una de las líneas a nombre del sujeto coincide con el número desde el cual se realizó la llamada a la Línea de Emergencias ECO 911.

Las alarmas se encendieron el jueves último, a las 22:18 horas, ante el ingreso de una llamada desde un número con característica de Buenos Aires, donde un hombre con un tono de voz que no es propia de Formosa, realizó una amenaza de un artefacto explosivo en la terminal.

Según el protocolo de actuación y por razones de seguridad, se coordinaron acciones entre el jefe del Destacamento policial de la ETOF, Comisaría Seccional Sexta, Dirección de Cuerpos y Servicios Especiales y el jefe de la Unidad Regional Uno, quienes evacuaron el lugar.

Además se requirió personal de la Brigada de Explosivos del Cuerpo de Bomberos de la Policía de Formosa, que rápidamente se trasladó al lugar, junto al Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX) con el can Zion, adiestrado para la búsqueda.

También se requirió la presencia de la administradora, quien habilitó los sectores que estaban cerrados y con sistemas de seguridad. Se verificaron cinco depósitos, espacios comunes y aquellos utilizados por el personal de la terminal: primer piso, planta baja, sector de embarque, paqueterías, tableros eléctricos, cabinas y lugares adyacentes.

Una vez finalizada la inspección que llevó adelante el técnico, informaron que no se encontró ningún artefacto explosivo y que se trató de una falsa alarma, por lo que todo el personal regresó a sus actividades normales.

Por el hecho, se realizó un expediente judicial y se dio intervención al Juez de Instrucción y Correccional Nº 3 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, a cargo del Dr. Enrique Javier Guillen.

A través del trabajo de investigación a cargo del personal de la Comisaría Sexta, se estableció la identidad del propietario de la línea que se utilizó para realizar la amenaza de bomba.

Ese dato fue determinante, ya que de la investigación también surge que hace dos días se alojó en un conocido Hotel ubicado frente a la ETOF, un sujeto con la misma identidad.

Este viernes alrededor de las 05:30 horas, el sujeto fue demorado en averiguación del hecho; además se secuestraron dos teléfonos celulares que tenía en poder, cuyo procedimiento se puso a conocimiento del juez.

De acuerdo a lo dispuesto por el magistrado, se imputó al sujeto en una causa judicial por el delito de “Amenaza e Intimidación Pública”.

Luego dispuso que los teléfonos se remitan a la Dirección de Policía Científica, para que el personal técnico realice la pericia, con lo cual el caso quedó totalmente esclarecido.