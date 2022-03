Un hombre secuestró y golpeó salvajemente a su pareja, pero continúa en libertad

Compartir

Una mujer de 31 años vivió una pesadilla cuando su, por entonces pareja, la secuestró y golpeó hasta provocarle lesiones de consideración, y pese a que existen varias denuncias y una pericia de las lesiones que sufrió su agresor sigue libre. El hecho en cuestión ocurrió el día sábado 26 de febrero. La madre de la víctima dialogó con el Grupo de Medios TVO y pidió justicia.

«Siento un dolor como mamá por esta situación que no se lo deseo a nadie, todo lo que pasó mi hija es increíble Es terrible lo que le hizo ese hombre, que no se llama hombre, es un animal, casi la mató, la tuvo prácticamente secuestrada seis días y después recién nosotros la pudimos ver; al octavo día mi hija casi se muere con derrame nasal, hemorragia por la boca y por la nariz», sostuvo Dionisia, madre de la víctima.

Seguidamente, señaló que recorrió los cuatro hospitales de la ciudad de Formosa con su hija en búsqueda de atención médica. «No me puedo quejar de la atención del Distrital 8, del Hospital Central, del Alta Complejidad, inclusive en el Evita le tuvieron que llevar a hacer una tomografía 3D por la gravedad de las lesiones», comentó.

El infierno que vivió su hija, comenzó el 26 de febrero último cuando «la ex pareja la tenía secuestrada y la golpeó, encima ahora está libre, le dieron la eximición de prisión porque la Policía caratuló lo ocurrido como violencia de género y solamente heridas leves. Cómo puede ser, si mi hija tenía fractura de pómulo y de tabique nasal, cómo pueden poner eso, da lástima, da pena el forense de Formosa».

Según sus declaraciones, su hija estuvo secuestrada durante unos 6 días y fueron sus hermanas las que intervinieron para resguardarla. «Ella le tuvo que contar a su hermana más chica, con ella se doblegó, ya había antecedentes, pero yo no sabía nada. La tenía sometida, encerrada, controlada y vigilada las 24 horas, también mis nietos de 9 y 6 años vieron todo», precisó.

En efecto, victima tiene una hija menor con el agresor a quien también habría golpeado porque durante el ataque se encontraba presente.

Si bien, esta joven de 31 años ya se encuentra dada de alta, actualmente está atravesando un período de recuperación por las lesiones que recibió, yendo constantemente a control médico ya que «no se puede agachar, no puede hacer fuerza, no puede hacer nada y no puede estar sola con su bebé».

La noticia de esta salvaje situación de dio a conocer en el día de ayer, en el Día Internacional de la Mujer, y la familia exige justicia. «Voy a llegar hasta lo último, hasta donde yo dé como madre para que pague. Hoy el Día de la Mujer me da más fuerzas, tengo que luchar por mi niña y voy a dar hasta lo último, hasta las últimas consecuencias voy a llegar», concluyó la mujer.

