Un interno fue hallado sin vida en una celda de la Comisaría de Laishi

Un interno que se encontraba alojado en la Comisaría de Laishi fue hallado sin vida en el interior de una celda, en un hecho que generó conmoción en la dependencia y en la comunidad local.

Según se informó, fue otro detenido quien advirtió la situación y alertó rápidamente al personal policial. Los efectivos constataron que el hombre no presentaba signos vitales.

El caso fue comunicado al Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, a cargo del Dr. Marcelo López Picabea, quien ordenó las primeras diligencias para avanzar con la investigación.

Fuentes cercanas al hecho indicaron que se trataría de un caso de suicidio, aunque se aguardan los resultados de las pericias para confirmar esta hipótesis. Por respeto a la familia y debido al estado inicial de la investigación, no se difundieron datos personales del fallecido.

Se iniciaron también actuaciones administrativas internas para determinar si se cumplían los protocolos de control y vigilancia dentro de la dependencia.