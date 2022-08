Un joven atacó la combi de sus excompañeros del Liceo Militar, mató al conductor e hirió a 6 cadetes

Compartir

Linkedin Print

Un exestudiante del Liceo Militar General Belgrano de Santa Fe, de 19 años, atacó este mediodía a sus excompañeros que viajaban en una combi. El atacante mató al conductor e hirió a seis cadetes. Luego, intentó fugarse hasta que fue detenido por efectivos policiales.

Según trascendió, el agresor es un excadete que había sido apartado del Colegio Militar a fin del año pasado por mala conducta y al que no le renovaron la matrícula este 2022. Por esa razón, creen que podría haber atacado a sus excompañeros como venganza.

Todo ocurrió después del mediodía, a la altura del kilómetro 1,5 de la ruta provincial 1, donde el joven atacó el vehículo cuando se detuvo en una panadería.

El joven agresor llevaba el uniforme de cadete y, todo indicaría que conocía los movimientos de la camioneta que, todos los viernes a la misma hora, traslada a los estudiantes del interior de la provincia hasta las localidades en las que viven.

En ese vehículo circulaban diez adolescentes, que habían salido de franco tras la semana escolar, y se dirigía a a la localidad de San Javier, donde todos residen. Se trataba de un viaje habitual, de casi dos horas, que realizaban todos los viernes.

Según los datos preliminares, el exliceista primero se abalanzó sobre el chofer de la camioneta, a quien le dio un puntazo en el cuello. El hombre murió desangrado en el lugar. Luego, con la misma arma blanca, hirió a seis de los estudiantes que viajaban en el transporte y que se habían bajado del vehículo.

Tras ese ataque, el agresor se subió a la combi y escapó con otros cadetes que habían quedado a bordo. En ese momento, comenzó una persecución de efectivos de la policía de Santa Fe que terminó cerca del kilómetro 7 de la misma ruta provincial.

Heridos a puñaladas, dos cadetes, de 16 y 17 años (un varón y una mujer) fueron trasladados al Hospital Cullen. En tanto, otros tres chicos fueron derivados al Hospital de Niños Orlando Alassia.

Todos se encuentran fuera de peligro. En tanto, el atacante fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

“Se notaba que estaba loco”

En una entrevista con el diario El Litoral, un excompañero de Martín Kunz contó detalles sobre el comportamiento del asesino en el establecimiento educativo. Según el joven, que decidió reservar su identidad, los problemas comenzaron con el inicio de la pandemia.

“Cuando estábamos en quinto año, que fue durante la pandemia, se notaba aún más que estaba loco. Le había ordenado a los subalternos que no se conectaran a las clases virtuales como protesta ante la misma educación virtual”, relató.

Kunz, de 19 años y nacido en Humboldt, fue echado del Liceo Militar General Belgrano en octubre del año pasado luego de un cúmulo de malos comportamientos. Según sus compañeros, en sexto año vandalizó una de las paredes del aula. “Dejó un hueco grande y no se hizo cargo”, contaron.

Los malos comportamientos continuaron durante todo el año. Los excompañeros aseguran que constantemente le faltaba el respeto a los profesores y que se ensañó contra los cadetes subalternos. “Era injustificada su saña y hasta hizo llorar a uno”, comentó un joven al diario El Litoral.

Los llamados de atención no fueron suficientes, Kunz elevó la vara y cuando el colegio le dio la oportunidad de redimirse, cuentan los que lo conocen, no se arrepintió. “Todo esto le costó la antigüedad y la beca que tenía”, agregó su excompañero.

La historia parecía terminada cuando lo separaron de la institución y le daban trabajos académicos a domicilio que no resolvía. Así lo vivió un alumno: “Nunca entregó ninguno. Él no se recibió, no estuvo en el acto de egreso ni en la recepción. No supimos nada de él hasta ahora”.

“No lo vimos venir”

Oriundo de la localidad de Humboldt, el joven de 19 años fue expulsado el año pasado del Liceo Militar. Ahora quedó a disposición de la fiscalía de Homicidios Dolosos, luego de ser detenido tras una persecución por la ruta. De acuerdo con lo informado por voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA), será llevado a audiencia imputativa en las próximas horas.

“Nada ameritaba pensar que esto podía suceder realmente, es un hecho lamentable, por supuesto, pero para nada previsto, no lo vimos venir”, expresó el subdirector del Liceo, Álvaro Cornejo Díaz, en declaraciones a radio Sol Play.

Con relación a los cadetes heridos, se informó que dos de ellos, un varón de 16 años y una mujer de 17, fueron internados en el hospital José María Cullen con lesiones en cuello y cara. Además, se trasladó a otros dos menores al hospital de Niños Orlando Alassia. Según Uno Santa Fe, se trata de varones de 13 y 14 años que sufrieron heridas en el cuello, miembros superiores, manos y cuero cabelludo. Todos se encuentran fuera de peligro.

Compartir

Linkedin Print