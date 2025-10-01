Un joven con antecedentes detenido por golpear y robar a una mujer de 78 años en el barrio Lisbel Rivira

Un violento asalto conmocionó el domingo por la noche al barrio Lisbel Rivira de esta ciudad, cuando un joven de 19 años atacó a una mujer de 78 años para robarle un teléfono celular dentro de su propia vivienda.

Según la denuncia de la víctima, el agresor ingresó a la casa y, tras golpearla, se apoderó de algunas pertenencias. Con los datos aportados por la mujer y la colaboración de vecinos, efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta iniciaron un operativo que permitió dar con el sospechoso en la manzana “G” del mismo barrio.

El detenido, que cuenta con frondosos antecedentes delictivos, opuso una violenta resistencia antes de ser reducido por los uniformados. Posteriormente fue trasladado a la dependencia policial, donde se le notificó la existencia de cuatro causas judiciales previas por delitos contra la propiedad.

El joven permanece alojado en una celda y quedó a disposición de la Justicia provincial, mientras la víctima recibió asistencia tras el violento episodio.