Un joven con discapacidad motriz lleva casi un mes desaparecido en Chubut

Emanuel Centeno tiene 28 años, vive en la localidad de Gaiman, provincia de Chubut, y desde hace casi un mes no se sabe nada de él. Ayer por la mañana, la Policía de esa provincia realizó una serie de allanamientos en su búsqueda. Inspeccionaron domicilios de su entorno, de sus amigos y de un familiar: su hermano. En los operativos encontraron una gorra que sería suya y secuestraron ropa con manchas que podrían ser de sangre y otros elementos que podrían servir para la causa, a cargo del fiscal Lucas Koltsch.

Emanuel vivió toda su vida en el barrio Municipal de Gaiman. Tiene una discapacidad motriz, sufre ataques de epilepsia y necesita medicación diaria. No puede movilizarse solo, por lo que su familia sospechó desde un comienzo que alguien se lo llevó el 22 de abril pasado. Por su condición, no trabaja y cobra una pensión.

En la causa hasta el momento no se descarta ninguna hipótesis sobre su desaparición. No obstante, su hermano asoma como uno de los principales sospechosos, “porque según un testigo, era violento con él”, explicó una fuente del caso a Infobae.

Así, el familiar permanece en la mira de los investigadores, quienes también ponen la lupa sobre un grupo de amigos, “teniendo en cuenta que fueron las últimas personas con las que se relacionó Emanuel”, amplió la misma fuente.

La investigación llevó a los allanamientos de este viernes. Los procedimientos se hicieron en 10 viviendas de Gaiman y otras dos de Trelew. Algunos arrojaron resultados positivos y otros no. Una de las viviendas inspeccionadas fue la del hermano de Emanuel, pero allí no se encontró nada de interés, de acuerdo a lo que pudo saber este medio.

El parte policial indica que en un domicilio del barrio Constitución de Trelew los policías secuestraron una campera y un pulóver con posibles rastros biológicos, además de otras prendas.

En tanto, en una casa del pasaje Chiclana Norte, también en terreno trelewense, se encontraron cabellos que serán peritados y una gorra azul y roja que pertenecía al joven desaparecido, según señaló en declaraciones públicas el abogado de los Centeno, Facundo Bonavitta.

Por otro lado, en una de las viviendas allanadas en Gaiman incautaron un pantalón blanco, dos remeras y un pedazo de colchón, todos con indicios compatibles con fluidos orgánicos.

En otra casa hallaron un arma casera tipo “tumbera”, cartuchos y una billetera con documentación. En ese lugar, ubicado sobre la calle Chacay, también se tomó una muestra con hisopado sobre un portón donde se detectaron señales similares.

En el reporte policial se detalla que también se secuestraron zapatillas marca Salomon que estaban dentro de un tanque de agua en desuso. Emanuel usaba calzado de esa marca al momento de desaparecer, según informó su familia.

En otra vivienda, además del secuestro de una sábana marrón con posibles restos biológicos, encontraron una segunda arma de fabricación casera.

Una bermuda y una camiseta de manga larga fueron otras prendas recogidas para análisis. En todos los casos se investiga si los rastros encontrados corresponden a sangre y, de ser así, si pertenecen a Emanuel.

Si bien el joven no fue hallado, su familia consideró positivos los resultados de los operativos. “Al no haberlo encontrado, todavía se mantienen las esperanzas de hallarlo con vida”, dijo el letrado en una entrevista con Canal 12.

Durante los procedimientos de este viernes trabajaron efectivos de distintas divisiones de la Policía del Chubut, como Policía Científica, Investigaciones, Canes, Búsqueda de Personas y unidades especiales. Contaron con la colaboración de Bomberos Voluntarios de Trelew y de la Policía Federal, que participó con perros entrenados para la búsqueda de restos humanos.

El ministro de Seguridad y Justicia provincial, Héctor Iturrioz, estuvo en el lugar y afirmó que no se van a detener “en los esfuerzos para encontrar a Emanuel”.

Desde el comienzo de la búsqueda, las autoridades realizaron múltiples rastrillajes con la ayuda de perros especializados, drones y otros recursos en los núcleos urbanos y sectores rurales de Gaiman y de las ciudades cercanas del Valle Inferior del Río Chubut. Además, las tareas se extendieron a los canales de riego y distintos puntos del Río Chubut.

Emanuel es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,66 metros, tiene el pelo negro, corto y lacio. La última vez que fue visto vestía una campera azul y blanca y zapatillas negras Salomon.