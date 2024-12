Un joven de General Rodríguez pasó más de dos años preso por un robo que no cometió

José Alejo Bustamante escribió su currículum a comienzos de agosto de 2022. Buscaba trabajo de lo que fuera, un chico de 18 años vecino de General Rodríguez, con secundario incompleto, uno de seis hermanos. Ya había sido jardinero, repositor, albañil. Pedía “conseguir un puesto de trabajo” que le permitiera aplicar sus experiencias. Lo ilustró con una foto 4×4, la misma que ilustra esta nota. Poco después de escribir ese currículum, a José Alejo se lo llevaron, detenido por efectivos de la Comisaría 1° de General Rodríguez de la Policía Bonaerense, acusado de un intento de robo a mano armada. Era una novedad en su vida; nunca antes había tenido un arresto, con una ficha limpia de antecedentes. Decía que era inocente, que nada había hecho, que al que buscaban, básicamente, era otro.

El lunes, dos años y medio más tarde, el Tribunal N°3 de Mercedes lo absolvió en el juicio en su contra. También, le ordenó al Servicio Penitenciario Bonaerense su inmediata liberación de la Unidad N°54 de Florencio Varela, donde estuvo preso.

José, como él mismo decía, era inocente. Nada había hecho, al menos, según el tribunal que lo absolvió en primera instancia. Así, perdió casi dos años y medio de su vida encerrado en un penal, luego de una causa en su contra a cargo de la UFI N°9 de Moreno-General Rodríguez a cargo de la fiscal Alejandra Rodríguez, convalidada por el Juzgado de Garantías N°1 de la jurisdicción.

Ricardo Canale fue el abogado defensor que logró su absolución, junto con su socio, Roberto Schlägel. Tras el veredicto, Canale aseguró a Infobae:

“Bustamante padeció dos años y medio detenido de manera totalmente injusta, con un plexo probatorio muy abundante a su favor que incluso daba cuenta que se encontraba trabajando en Pilar, a muchos kilómetros de distancia del lugar de los hechos. Esta defensa aportó todos los datos de los perpetradores del hecho y la fiscal Rodríguez los desestimó. Es muy grave y la Justicia tiene que hacerse cargo del terrible injusto cometido”. Tras el veredicto, Schlägel y Canale presentaron una nota en l Colegio de Abogados de la jurisdicción apuntando los “serios delitos” cometidos en la investigación: “La gravedad institucional que implica tener un detenido inocente durante dos años y medio y las actitudes delictuales y dolosas de la doctora Rodríguez merecen una condena ejemplar por la cual lucharemos”.

“Se le armó una causa a un joven de 18 años, sin antecedentes penales, con el objeto de condenarlo injustamente por un delito que no cometió y que era materialmente imposible que pudiera haber realizado”, continuaron.

Los abogados, incluso, hablan de una posible falsificación de la declaración de la víctima. Infobae contactó a la fiscal Rodríguez, que declinó hacer comentarios.

Todo en esta historia, básicamente, se reduce a una campera y una billetera.

El 25 de agosto de 2022, un hombre reportó que un joven en una moto intentó robarle su yegua, atada en un poste en el barrio El Ombú de General Rodríguez. El hombre sorprendió al ladrón, forcejeó con él, mientras el delincuente tomaba un arma.

El delincuente, finalmente, logró escapar. Sin embargo, en plena lucha, perdió la campera que llevaba, azul y celeste, talle S, marca Quiksilver. Esa campera tenía una billetera en su interior, con el DNI de José Alejo Bustamante. Poco después, ese mismo delincuente que huía le robó a un chico del barrio a punta de cuchillo.

Tras ser arrestado,

Bustamante explicó:

“Ese día yo no me encontraba. Estaba trabajando en Pilar, yo le había prestado la campera a Tomas González”, novio de una amiga de su entonces novia. “No me di cuenta que tenía el documento en el bolsillo, se ve que hacía esas cosas, no sé, yo no sabía, no es que lo conozco bien al pibe. Yo le presté la campera y él se fue a hacer ese hecho y yo estaba trabajando. La campera se la preste durante la madrugada de un día martes”, afirmó.

Así, declararon testigos a favor de Bustamante, como un compañero de trabajo. El teléfono atribuido a González, según la defensa, fue detectado en la zona del hecho al momento del intento de robo de la yegua, según un análisis de celdas. Sin embargo, el mismo tribunal que absolvió a Bustamante negó en mayo del año pasado la morigeración de la prisión preventiva. La propia Cámara de la zona confirmó su elevación a juicio.