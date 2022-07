Un joven fue agredido a la salida del Club 1° de Mayo y le fracturaron la mandíbula

Compartir

Linkedin Print

Elián, un joven de 17 años fue ferozmente golpeado a la salida de una práctica de fútbol del club 1° de Mayo y ahora tendrá que ser operado por una doble fractura en su mandíbula. La agresión ocurrió el día miércoles y quien lo golpeó fue otro joven del mismo club. «Estamos destrozados», lamentó Liliana, madre de Elián, al Grupo de Medios TVO.

La causa de la agresión se habría dado debido a la risa que tuvieron varios jóvenes cuando dijeron palabras vulgares de la jerga futbolera pero Elián, quien iba por tercera vez a la práctica se llevó la peor parte. El agresor lo esperó a la salida y sin mediar palabras lanzó un gran golpe contra su mandíbula fracturándola en 2 partes.

“Elián asistió el día lunes para comenzar sus prácticas en el club 1 de Mayo, ya que ahí tiene a su hermano que juega hace tiempo también, siempre se destacó más en natación pero ahora por el tema del frío no se puede hacer entonces decidió probar fútbol, vino re contento, encontró un grupo lindo en la misma categoría del hermano, entonces iban a compartir ahí, el martes no se entrenó y el día miércoles a la salida de la práctica,

«Según cuentan todos, dicen que el chico lo esperó escondido. Él (Elián) iba con la mano en el bolsillo y directamente ve que le pega el golpe, no alcanzó a poner la mano ni nada para defenderse, por eso es que fue de tan magnitud lo que le ocurrió al final en la mandíbula», indicó Liliana.

Tras lo ocurrido, el profesor instructor trasladó al joven agredido hasta el Hospital de la Madre y el Niño desde donde lo derivaron luego al Hospital Central en donde le realizaron las curaciones y la posterior radiografía. «Tiene doble rotura de mandíbula, del lado de la oreja en la derecha y del lado de la boca en el lado izquierdo, está completamente roto el hueso», informaron a Liliana.

Debido a la gravedad de la lesión provocada por el golpe, Elián deberá someterse a una cirugía la próxima semana donde le implantarán una placa de titanio y luego transitará por un periodo de rehabilitación.

Hasta el momento el hecho fue denunciado y se encuentra en investigación. Por su lado, la madre del agresor se comunicó con el director del colegio de Elián y expresó su preocupación por lo ocurrido «diciendo que ellos no avalan el comportamiento de su hijo pero nosotros por el momento dejamos todo en el camino de la justicia», precisó Liliana.

Al respecto, las autoridades de minoría de la provincia también pusieron un gabinete psicológico a disposición de Elián, ya que se encuentra con un grave estado anímico. El joven es nadador de preferencia, abanderado de su colegio y quería ingresar a la policía provincial.

«Esta situación no podía pasar desapercibida porque es algo muy grave, creo como mamá que un chico, que hace este daño, no puede estar en una cancha jugando. Como familia estamos mal, con mi esposo lloramos todo el día», finalizó Liliana.

Compartir

Linkedin Print