Un joven murió tras chocar con su moto contra una columna de alumbrado público

Un joven de 23 años perdió la vida en el Hospital Central de Formosa luego de protagonizar un grave siniestro vial sobre la avenida Ribereña, a la altura del barrio Militar. El hecho ocurrió el viernes, alrededor de las 20 horas, cuando la motocicleta que conducía impactó violentamente contra una columna de alumbrado público.

De acuerdo con las primeras actuaciones, efectivos de la Comisaría Seccional Tercera acudieron al lugar tras recibir un llamado de emergencia que alertaba sobre el accidente. Al arribar, encontraron al conductor tendido sobre la calzada, en grave estado, mientras personal del SIPEC realizaba las maniobras de primeros auxilios.

Debido a la gravedad de las lesiones, el joven fue trasladado de inmediato al Hospital Central a bordo de la Unidad de Terapia Intensiva Móvil. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud, falleció horas más tarde como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo.

Según las primeras pericias realizadas por la Dirección de Policía Científica, el joven se desplazaba a bordo de una motocicleta Yamaha XTZ de 250 cilindradas, por el carril Este de la avenida Ribereña, en sentido Sur-Norte. Al llegar a la segunda curva, por motivos que aún se investigan, perdió el control del rodado. La rueda delantera impactó contra la base de hormigón de una columna de alumbrado público, mientras que el cuerpo del conductor golpeó contra la estructura metálica.

Los peritos descartaron la participación de otro vehículo en el hecho. En tanto, el juez de turno, doctor Rubén Antonio Spessot, fue informado de lo sucedido y dispuso las diligencias judiciales correspondientes.

Tras confirmarse el fallecimiento, el cuerpo fue entregado a sus familiares para las exequias. Por el caso, se inició una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

El siniestro vuelve a poner en foco la problemática de los accidentes de tránsito en la ciudad, especialmente aquellos que involucran a motociclistas, uno de los sectores más vulnerables en las calles formoseñas.