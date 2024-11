Un jugador clave en la selección argentina fue desafectado para jugar ante Perú

Siguen las complicaciones para Lionel Scaloni en la presente doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026. Luego de la baja de Nahuel Molina, otro defensor titular no será de la partida para el duelo ante Perú del próximo martes en la Bombonera. En este caso, el que fue desafectado del plantel fue Cuti Romero.

El marcador central había sufrido un golpe en el pie derecho durante el encuentro ante el Aston Villa en la Premier League y se sumó a la concentración argentina con esa molestia. A pesar de la situación, el ex jugador de Belgrano de Córdoba fue titular ante Paraguay en Asunción, pero tuvo que ser reemplazado en el entretiempo por las molestias que sentía y ahora ya partió de Buenos Aires con destino a Londres para recuperarse en su club.

Frente a este escenario, la selección argentina enfrenta un escenario complejo de cara al partido contra el combinado peruano que dirige el uruguayo Jorge Fossati. A las bajas ya conocidas de Lisandro Martínez, Nicolás González y Germán Pezzella en la antesala de la competición, luego se sumaron las de Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico.

El lateral derecho del Atlético de Madrid presentó molestias en la cara posterior del muslo derecho y quedó descartado para el próximo encuentro. Por su parte, el zurdo que milita en el Olympique Lyon sufrió una molestia en uno de sus hombros ante el combinado guaraní y aunque aún aspira a jugar contra Perú, su presencia es incierta.

Ante este panorama, Scaloni decidió comvocar de urgencia a Giuliano Simeone y Facundo Medina, y así sumar dos futbolistas a una nómina que tuvo varias bajas. El defensor del Lens podría ser titular si Tagliafico no se recupera a tiempo, mientras que en el lateral derecho, Gonzalo Montiel se perfila como el reemplazante natural de Molina. Si hablamos del acompañante de Nicolás Otamendi en la zaga, el nombre que se impone es el de Leonardo Balerdi, quien fue el elegido por el DT para reemplazar a Romero en el complemento contra Paraguay.

El otro defensor que quedaría disponible, además de Medina, sería Nehuén Pérez, zaguero del Porto. Pese a las bajas, el entrenador campeón del mundo podría plantearse mantener la base del equipo que jugó en el Defensores del Chaco, aunque no descartan cambios en la mitad de la cancha y en la delantera.

Argentina llegará diezmada al duelo frente al último seleccionado en la tabla de posiciones de la clasificación mundialista. La próxima jornada, la número 12 en el calendario, será clave en la pelea por la cima. Con 22 puntos, la Albiceleste continúa en lo más alto, pero apenas tres puntos por delante de Uruguay y Colombia, ambos con 19. Hay que recordar que el conjunto que dirige Marcelo Bielsa logró un agónico triunfo en el Centenario ante el combinado cafetero (3-2).

Los de Scaloni cerrarán el año ante Perú en La Bombonera el martes desde las 21, mientras que la Celeste visitará a Brasil (a las 21.45) en el clásico de la fecha. Por su parte, el equipo que conduce Néstor Lorenzo será local de Ecuador (a partir de las 20).

El camino rumbo al Mundial 2026 se reanudará en marzo del próximo año con una doble jornada atrapante para Argentina: primero, visitará a Uruguay, y luego recibirá a Brasil dos duelos que serán fundamentales en el objetivo de asegurarse el boleto al certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.