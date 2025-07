Un jurado popular juzgará al ex policía que mató a su vecino por el volumen de la música

Rafael Horacio Moreno, de 74 años, está preso por balear a Sergio David Díaz durante la Navidad de 2024. Su juicio ya tiene fecha.

El policía retirado Rafael Horacio Moreno durante los festejos de Navidad increpó a su vecino, Sergio David Díaz (40), porque tenía el volumen de la música muy fuerte. La discusión no cesó. Y en ese contexto, el jubilado de 74 años y ex miembro de la fuerza federal, sacó su arma, le disparó en el abdomen y lo mató. Está preso desde aquella mañana. Y ahora, su futuro dependerá de ni más ni menos que del pueblo: en noviembre, enfrentará un juicio en el que un jurado popular definirá si es o no culpable de homicidio.

Lo que sucedió la madrugada del 25 de diciembre se replicó en loop: la secuencia de la pelea, que tuvo lugar en Lomas del Mirador, La Matanza, quedó grabada por testigos, se difundió y, en cuestión de horas, dividió la opinión pública. La misma que ahora será fundamental para resolver la causa.

En el video en cuestión se ve cómo ambos se amenazaban y se empujaban con fuerza. Frente a estas imágenes hubo quienes justificaron la reacción de Moreno como un modo de defensa ante la posible agresión de su vecino, y quienes condenaron enérgicamente su accionar.

La Justicia lo consideró un “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” y también acusó al ex agente por la portación ilegal de arma de guerra, ya que el revólver que utilizó para dispararle a la víctima era una Taurus calibre .38.