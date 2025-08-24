Un lente a la emoción: La Asociación Italiana de Formosa lanza un taller de fotografía de eventos

La Asociación Italiana de Formosa será la anfitriona de una emocionante propuesta para los amantes de la fotografía y aquellos que buscan capturar la esencia de los momentos especiales. A partir del jueves 4 de septiembre, se dará inicio al Taller de Introducción a la Fotografía de Eventos, un curso diseñado para ofrecer las herramientas necesarias para inmortalizar celebraciones, reuniones y todo tipo de encuentros.

Guiados por la experiencia

El taller estará a cargo de los reconocidos fotógrafos Franco Romero y Guillermo D’Augero, quienes contarán con la colaboración de Félix Estigarribia. La formación se extenderá a lo largo de nueve clasesentre los meses de septiembre y octubre.

Según lo manifestado por Romero, el curso es «una puerta de entrada al emocionante mundo de la captura de momentos especiales en diferentes tipos de eventos.» Añade que los participantes «aprenderán las bases de la fotografía de eventos y cómo inmortalizar los momentos más significativos, comprendiendo los aspectos técnicos esenciales como el uso del equipo, el manejo de la luz y la composición, así como también la preparación previa y la capacidad de anticiparse a situaciones clave.»

Por su parte, D’Augero subraya la importancia de la profesionalización en el área: «te formarás en la organización del flujo de trabajo, la interacción profesional con clientes y la entrega de resultados de alta calidad. Este taller te permitirá iniciarte con bases sólidas y una mirada profesional, aplicando lo aprendido en celebraciones sociales, eventos empresariales y todo tipo de encuentros, desarrollando un enfoque técnico y creativo que destaque en el ámbito de la fotografía de eventos.»

Félix Estigarribia, por su parte, destaca la utilidad del taller para cualquier interesado, no solo para quienes busquen una carrera profesional: «Este curso te prepara para convertirte en un fotógrafo de eventos (no necesariamente profesional), brindándote las habilidades esenciales para documentar reuniones, celebraciones y ocasiones especiales. Aprenderás a capturar la esencia de cada evento a través de tus imágenes.»

Contenido completo para una formación sólida

El temario del taller abordará una amplia gama de conceptos, desde lo más básico hasta la postproducción, asegurando que los participantes salgan con una comprensión integral de la fotografía de eventos.

Los asistentes explorarán los «conceptos básicos de la fotografía de eventos y su importancia», así como los «fundamentos de la fotografía para eventos», incluyendo principios como la «exposición, apertura, velocidad de obturación y sensibilidad ISO» y la selección del equipo adecuado.

También se hará hincapié en la «composición fotográfica» y el «uso de la luz natural y artificial de manera efectiva». Una parte crucial del curso será la «preparación y planificación para la cobertura de eventos», que incluye la «comunicación con clientes y organizadores» para entender expectativas y coordinar la logística.

El programa también incluye módulos sobre «fotografía de retratos y grupos», con técnicas para capturar poses y expresiones naturales, y «fotografía documental y de acción», utilizando el fotoreportaje para contar historias visuales.

Finalmente, el taller se centrará en la «edición y retoque», enseñando a usar software para mejorar imágenes y mantener un estilo consistente. La «presentación y entrega de fotografías a clientes» también será un punto fundamental, abarcando la creación de álbumes y galerías digitales.

Las clases se dictarán en dos turnos, a las 14:30 horas y a las 20:00 horas, siempre y cuando se alcance un mínimo de diez personas por grupo. Se aclara que, si bien la práctica se realizará el mismo día de clase, el horario puede ajustarse para aprovechar la luz solar o nocturna según las necesidades.

Para más información, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp a los números 370 425-1065 y 370 466-4211. El curso se puede abonar en pagos mensuales.