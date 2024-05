Un massista es el presidente de Trenes Argentinos

Un dirigente massista es el presidente de Trenes Argentinos, la empresa estatal que administra los ferrocarriles interurbanos y que quedó bajo sospecha tras el accidente de dos formaciones de la línea San Martín. Luis Adrián Luque, ex concejal del Frente Renovador y dirigente del espacio que creó Sergio Massa, sigue en un área clave del gobierno de Javier Milei pese al cambio de Gobierno.

Luque llegó a la gestión pública nacional durante la presidencia de Alberto Fernández con el apoyo de Massa. El ex ministro de Economía, como parte del acuerdo dentro del Frente de Todos, se había quedado con el manejo del ministerio de Transporte. Primero lo controló el fallecido Mario Meoni, luego Alexis Guerrera y más tarde Diego Giuliano. Los tres respondían a Massa.

Luque fue gerente de Asuntos Legales en Trenes Argentinos durante los cuatro años de gestión del Frente de Todos cuando el massista Martín Marinucci estaba a cargo de esa área. Y tras el cambio de gobierno logró sobrevivir en el sector y se quedó con el manejo de los ferrocarriles. Su cargo fue oficializado en febrero de este año. Fue Nicolás Posse, quien lo respaldó y avaló su continuidad, aunque en los papeles depende del secretario de Transporte, Franco Mogetta. En el organigrama del Gobierno Transporte es parte del Ministerio de Economía.

La continuidad de Luque despierta todo tipo de suspicacias y alimenta las versiones de un presunto pacto entre Massa y Milei. El de transporte, en los hechos, no es el único sector en el que dirigentes que responden a Massa siguen en su cargos a pesar del cambio de gestión. Una de las áreas donde hubo continuidad de funcionarios es la Aduana, que era comandada por Guillermo Michel durante la gestión del ex ministro de Economía.