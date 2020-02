Un matrimonio de 12 días: Pamela Anderson ya rompió con el productor Jon Peters

Compartir

Linkedin Print

Pamela Anderson ya había tenido algunos romances fugaces, pero quizás ninguno como su reciente matrimonio con el productor Jon Peters: apenas después de 12 días de la boda, la pareja ya se separó.

La propia Pamela lo reveló en un comunicado a The Hollywood Reporter. Los recién casados decidieron “tomarse un tiempo aparte para reevaluar lo que quieren de la vida y uno del otro”.

“La vida es un viaje y el amor es un proceso. Con esa verdad universal en mente, mutuamente hemos decidido posponer la formalización de nuestro certificado de matrimonio y poner nuestra fe en el proceso. Gracias por respetar nuestra privacidad”, añadió Pamela en su mensaje.

Es así que aun cuando celebraron la boda, la famosa pareja aún no tenía su certificado como marido y mujer ante las leyes de Estados Unidos.

Anderson y Peters se casaron a finales de enero en una ceremonia íntima en Malibú, a la que sólo asistieron personas muy cercanas.

La historia de amor entre ellos parecía sacada de un cuento de hadas, pues se conocieron hace más de treinta años en la Mansión Playboy y recientemente decidieron retomar su romance.

Peters se mostró totalmente enamorado de Pamela al declarar su sentir tras la reciente boda.

“Hay chicas hermosas por doquier. Podría haber elegido, pero por 35 años sólo he querido a Pamela. Ella me hace salvaje de una buena manera. Me inspira. La protejo y la trato del modo en el que ella merece ser tratada”, aseguró.

Peters -quien ahora tiene 74 años- recordó en una antigua entrevista con The Hollywood Reporter que cuando conoció a Pamela, a mediados de los años 80, la actriz era también una chica ambiciosa que sabía lo que quería y además tenía claro cómo conseguirlo.

“Era como la primera Kardashian. Ella es muy inteligente. Ella crió a dos hijos sola. Ella era golpeada todo el tiempo por ese tipo, Tommy, como se llame. La recogí muchas veces de la oficina de su abogado y la llevé con sus hijos y la escondí en Aspen durante un mes porque el tipo la estaba golpeando”, narró Peters sobre el vínculo que mantuvo con Anderson.

Peters veía con gran admiración a Pamela. “Ella lo logró. Crió a los niños. Tiene dinero. Tiene una carrera. Vive en París. Es la Marilyn Monroe moderna. Es única. Y creo que es por eso que Hefner le dio las portadas. Realmente la amaba. Y así nos conocimos”.