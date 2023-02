Un mes de paro en UNITÁN, los trabajadores reclaman mejoras laborales y salariales

Al cumplirse un mes de paro y protestas en la fábrica de tanino, los trabajadores de la firma se manifestaron frente a la Subsecretaría de Trabajo ante una audiencia que buscó destrabar el conflicto. Los trabajadores reclaman mayor seguridad e higiene y una recomposición salarial. “Hace 6 meses que pedimos mejorar las condiciones laborales”, expresó Juan Coronel, Vocal 1º del sindicato de tanineros, al Grupo de Medios TVO.

“Estamos esperando que la empresa se presente, supuestamente están dispuestos a dialogar, esperemos que sea cierto y podamos empezar a destrabar esta situación porque nosotros queremos que se pongan a dialogar y poder llegar a la cifra de aumento que nosotros queremos. Esperamos que sea el principio del diálogo para encontrar una solución a esto”, agregó Coronel.

El reclamo inició hace un mes, cuando un accidente laboral que provocó quemaduras en un operario, activo nuevamente el pedido de mejores condiciones de seguridad e higiene junto a un aumento salarial acorde para el sector. Si bien estos pedidos datan de seis meses atrás, aseguran desde el gremio, dicho accidente generó preocupación y malestar entre los trabajadores que decidieron en una asamblea, la suspensión de actividades. Desde ese momento, no habrían recibido ningún ofrecimiento de la empresa.

“Conociendo cómo se manejan, creo que van a venir con una oferta y negarse a dialogar. Cumplimos un mes de estar afuera y ellos juegan con eso, con la necesidad del compañero sabiendo que tenemos un sueldo bajo que no nos permite ahorrar; ellos suponen que los compañeros se van a cansar y van a agarrar la miseria que ellos ofrecen, pero los compañeros están todos acá y con la fuerza necesaria para aguantar lo que sea”, indicó el gremialista.

De esta manera, los trabajadores adelantaron su postura y continuarán con el reclamo de no obtener ninguna respuesta a sus pedidos. De hecho, ya han organizado la venta de pollos para ayudar a quienes deben pagar la mensualidad de un alquiler o las facturas de energía eléctrica, ya que no percibirán los sueldos del mes de paro.

“Hace un mes que está todo parado, ya nos avisaron que no se nos van a pagar el sueldo, de hecho, ya no nos pagaron la quincena. Si se quieren ir, que cierren su fábrica y lo manejamos nosotros, tenemos todo para hacernos cargo si ellos no quieren. Hace 6 meses que pedimos mejorar las condiciones laborales de seguridad higiene y el sueldo de los compañeros y ninguno de los temas quieren tratar; a ellos les importa más la producción”, manifestó Coronel.

Relacionado