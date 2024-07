Un mes sin Loan: cientos de personas marcharon en Corrientes

Más de 500 personas se juntaron para marchar en el pueblo de 9 de Julio, Corrientes, donde hace exactamente un mes vieron por última vez al niño Loan Danilo Peña (5). Para un pueblo de 2.000 habitantes, la convocatoria, masiva, exhibe el nivel de hartazgo e indignación popular entre los vecinos de la zona. “¡Qué aparezca Loan!”, cantó durante toda la tarde la multitud que acompaña a la familia del niño en el reclamo.

Personas a pie, a paso lento, motos, camionetas, coches y hasta personas a caballo partieron a las 15 desde la ciudad de Goya y otras localidades cercanas para exigir justicia. “Con vida lo llevaron, con vida lo queremos”, fue uno de los cánticos que se escucharon en la caravana, que incluyó madres y abuelas autoconvocadas provenientes de Corrientes Capital. La familia de Loan estuvo presente. María Noguera, su madre, se dejó ver muy conmovida, y José Peña, su papá, acompañaba a la multitud desde la parte trasera de una camioneta blanca.

La marcha se detuvo sobre la ruta de ingreso al pueblo, donde además se prendieron fuego cubiertas de automóviles. Allí, Noguera habló: “Tengo fuerzas porque la gente me apoya. El mensaje que les puedo decir a los que tienen a mi hijo es que nunca dejé que sufra de hambre, Les pido que le den de comer y que le pongan abrigo, con este frío, solo eso pido, que me devuelvan a mi hijo lo antes posible. Hace un mes y no puede ser que estoy sin mi hijo”.

La madre de Loan remarcó: “Me falta mi hijo, no sé dónde está, pero me sostengo por mis vecinos”. Además, consideró que Laudelina Peña -detenida- y su hija Macarena “tienen que hablar”. Sobre el comisario Maciel, recordó que él le había dicho que no hiciera marchas, que “eran una pérdida de tiempo”. Y dijo que el lunes posterior a la desaparición de su hijo el policía le sacó el celular. También volvió a contar que cuando se enteró de que su hijo estaba desaparecido las personas que habían estado en el almuerzo en la casa de su abuela le dijeron que se había ido al naranjal. “Laudelina estaba con su celular, estaba más atenta al teléfono que a buscar a Loan”, destacó. Para Noguera, Laudelina pudo haber estado haciendo “cualquier cosa”.

“Esta marcha es grandísima, no sé cómo expresarme, un agradecimiento muy grande a esta gente que hoy me acompaña. Vamos a ver toda la verdad”, dijo el padre de Loan, José, quien pidió que los reciba el gobernador correntino, Gustavo Valdés, después de estar en Buenos Aires, donde fue recibido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.