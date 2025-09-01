Un Milagro en la Ruta: Senadora Nacional María Teresa González, salva su vida tras un accidente

Un grave siniestro vial en la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 14, puso en vilo a la provincia esta mañana. El accidente, que involucró a varios vehículos y hasta un animal suelto, tuvo como protagonista a la senadora nacional María Teresa González. Afortunadamente, a pesar de la espectacularidad de los hechos, no se registraron heridos de gravedad, lo que fue calificado como un verdadero “milagro” por las autoridades.

En una entrevista exclusiva con el programa radial “Expres En Radio” (FM VLU 88.5), la Subcomisario Laura Torales de la Policía de Formosa brindó los detalles oficiales del suceso. La funcionaria confirmó que, alrededor de las 7 de la mañana, la línea de emergencia 911 recibió un llamado alertando sobre un vuelco.

La Reconstrucción de los Hechos

«Se trató de una camioneta Toyota SW4 en la que se desplazaba la senadora nacional María Teresa González que volcó sobre la ruta provincial número 2 con cuatro ocupantes», detalló la subcomisario. La camioneta, que viajaba desde El Colorado hacia la capital, se vio obligada a realizar una maniobra evasiva que, si bien terminó en un vuelco, probablemente evitó una tragedia de mayores dimensiones.

Torales explicó que el accidente se desencadenó cuando un auto de marca Celta embistió a un animal autóctono que se encontraba sobre la ruta. Al presenciar esta colisión, la camioneta de la senadora, que circulaba en sentido contrario, “realizó una maniobra para evitar el impacto con el auto. Despistó hacia una banquina y volcó”.

El Milagro: Sin Heridos de Gravedad

“De inmediato los efectivos de la Subcomisaría Tatané fueron al lugar junto con una ambulancia y los médicos asistieron a las ocho personas entre ellas a las legisladoras sin que se registraron lesionados”, afirmó Torales.

La funcionaria destacó que, tanto los ocupantes del vehículo de la senadora como los de los otros autos implicados, salieron ilesos del incidente. «Lo más importante de todo esto entonces que tanto en el vehículo que trasladaba la senadora, como en los otros vehículos involucrados en este siniestro, no hubo heridos de gravedad», se mencionó durante la entrevista. A lo que la subcomisario respondió de manera contundente: «Exactamente, de eso salieron ilesos. Sí».

Los integrantes de la Policía Científica llevaron a cabo las diligencias procesales correspondientes para establecer las causas exactas del siniestro. El reportero de “Expres En Radio” señaló que la dinámica del accidente, con «varios vehículos involucrados, un vacuno que estaba sobre la cinta fáltica», y el alto tráfico de la ruta, hace que la ausencia de heridos de gravedad sea «un milagro y por supuesto es una bendición».

La senadora María Teresa González y los demás ocupantes del vehículo se encuentran en buen estado de salud. Este desenlace positivo es la noticia más importante de una mañana que, por la naturaleza de los hechos, pudo haber terminado de la peor manera. La rápida respuesta de las fuerzas de seguridad y la atención médica en el lugar contribuyeron a un final afortunado.