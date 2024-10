Un nene de tres años se cayó de una moto y murió atropellado por un camión de basura

La imprudencia al volante volvió a cobrarse una vida en las últimas horas en la ciudad de La Plata, donde un niño de tres años murió atropellado por un camión de residuos tras caerse de una moto en la que viajaba junto a otras tres personas, entre ellas un bebé de 9 meses.

El trágico accidente vial ocurrió en la localidad de Villa Elvira y se desarrolló durante la tarde de este miércoles. El escenario fatal fue la intersección de las calles 177 y 92, en cuya esquina dobló una motocicleta marca Honda Titán 150 negra que trasladaba más gente de la permitida.

A bordo del rodado iba la víctima, identificada como Bairon Núñez, de 3 años, junto a su papá (42) al volante y su mamá (41), que llevaba a upa al cuarto integrante: un bebé de tan solo 9 meses.

El vuelco de la moto sucedió cuando la familia, oriunda de Berisso, llegó al cruce de calles y el conductor intentó girar. Sin embargo, lo hizo al mismo tiempo que el camión que se encarga del servicio de recolección de basura en La Plata, que dobló a su lado.

Por motivos que aún no fueron esclarecidos por los investigadores, el niño de tres años se cayó al asfalto. En cuestión de segundos, el vehículo marca Iveco, perteneciente a la empresa Esur, pasó por arriba del cuerpo del niño con sus ruedas traseras.

Los investigadores sospechan que la caída del niño pudo haber sido por una mala maniobra o por un roce del camión. No obstante, provocó la muerte inmediata de Bairon.

Varios vecinos de la zona fueron testigos del episodio que conmocionó al barrio y rápidamente llamaron a la policía local para que interviniera. En el lugar se hizo presente un grupo de agentes de la Comisaría 16ª de Villa Ponsati, que realizó las actuaciones correspondientes.

Pero, como en cualquier caso de este tipo en el que hay un fallecido en la vía pública, el caso pasa a ser dominio de la fiscalía en turno del distrito. En este sentido, intervino la UFIJ N°12 de Delitos Culposos, a cargo del fiscal Fernando Padovan, quien decidió imputar a los dos conductores por el hecho: al camionero y al padre del niño fallecido.

El chofer del camión, identificado como Carlos Eduardo Fernández, de 31 años, fue imputado por “homicidio culposo”, mientras que el conductor de la moto, Juan Manuel Maroni, es apuntado por sospechas de que obró con negligencia.

La causa que provocó el fallecimiento del nene de tres años se conocerán en las próximas horas, a partir de la autopsia que se le practicará al cuerpo de la víctima en la Morgue Judicial de La Plata.

Con respecto a la investigación, las autoridades avanzarán en una pericia accidentológica que ya fue ordenada por el fiscal: busca determinar las causas que provocaron el vuelco de la moto. Según señalaron, hasta el momento esa es la única medida dispuesta, dado que en la zona donde sucedió el incidente no hay cámaras de seguridad.

Otro accidente similar

había ocurrido días atrás

Hace poco más de 10 días, un hombre platense de 34 años que se desplaza en silla de ruedas fue víctima de un feroz accidente también en la ciudad de La Plata. Ocurrió en la esquina de 29 y 64 de la capital provincial, donde una camioneta Ford Ecosport lo embistió desde atrás, dejándolo tendido en el piso. Así esperó, con la silla de ruedas, hasta que una ambulancia arribó al lugar para asistirlo.

Tras el accidente, el joven perdió la pierna. “El choque le quebró el pie. A causa de esto, tenía una escara y se le infectó. El pie quedó negro y le tuvieron que cortar. Le amputaron la pierna izquierda hasta la rodilla”, contó su hermana en diálogo con Infobae.

Una mujer fue detenida luego de que la Ford EcoSport involucrada en el accidente fue encontrada en un domicilio cercano. “Se constatan daños en el lateral lado derecho, acompañante, altura de la puerta y parrilla delantera”, compatibles con el accidente.

Pero, como la Fiscalía no pudo probar que la mujer detenida manejaba y que la lesión del accidente fue la que provocó la amputación de la pierna del joven, el juez de garantías excarceló a la sospechosa.