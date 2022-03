«Un niño bien alimentado piensa mejor y es capaz de aprender mejor», sostuvo Listel

Compartir

Con el inicio de ciclo 2022, muchos interrogantes y preocupaciones se hacen presentes, entre ellos, qué alimentos darles a las niñas y niños para que consuman durante el horario escolar.

Al respecto, la nutricionista Daniela Listel, se refirió al tema y dio unas breves recomendaciones a tener en cuenta y remarcó que la “organización de qué vamos a comer, es el secreto”.

Primeramente, apuntó en contra de todos los alimentos empaquetados, explicando que “su consumo termina enfermando” y enumeró que pueden producir “presión alta, diabetes, obesidad infantil”.

En este último, hizo hincapié que “es un problema a nivel país” y se mostró preocupada al aseverar: “Produce, no solo trastornos físicos, sino también emocionales que hasta pueden derivar en bullying y sabemos que esto es algo muy reciente y que hace mucho daño”.

Seguidamente, informó que la mala alimentación “influye mucho en el desarrollo neurocognitivo del niño”, explicando que “uno bien alimentado piensa mejor y es capaz de aprender mejor”.

En esta línea, sostuvo que “el desayuno” es muy importante y que aquellas niñas o niños que no lo hacen, que a media mañana al sentir hambre sin darse cuenta terminan consumiendo gaseosas, papas fritas, sándwich de fiambres, tutucas, golosinas.

Aseveró que estos productos “contienen una azúcar simple que tiende a inflamar mucho y predispone principalmente a la persona con diabetes”.

Respecto a esta patología, Listel informó “que es una enfermedad crónica, no transmisible que no tiene cura y que es independiente de la edad”.

“Podes desarrollar una diabetes a los 5 o 50 años y puede tener que ver más que nada con los malos hábitos alimentarios o el sedentarismo”, manifestó.

Es por ello, que insistió en remarcar: «debemos empezar por casa, educando a nuestros niños a hacer el desayuno, que es un hábito que cuesta, pero que previene que a lo largo de la mañana se consuma algo que no aporte absolutamente nada saludable, más que calorías vacías”.

Para cerrar, aconsejó: “menos paquetes, más comida natural. Comamos frutas, verduras, yogures, frutos secos. Opciones hay muchas, solo es una cuestión de abrir la mente y organizar e inculcar en la casa a que todos se alimenten de la misma manera”.

