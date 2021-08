Un niño de 6 años provocó el incendio de una vivienda en el B° Antenor Gauna

Compartir

Un domicilio del barrio Antenor Gauna sufrió severos daños en su estructura luego de que un pequeño de seis años iniciara un incendio tras prender fuego una sábana o colchón de la habitación de sus padres.

Tras las primeras pericias, el siniestro habría iniciado en horas del mediodía del martes, cuando el pequeño, en un descuido de su madre, con el uso de un encendedor prendió fuego un colchón de la habitación.

Por fortuna, no se registraron lesionados, sólo daños materiales en dos habitaciones, dos camas, dos colchones, una alacena, un modular, dos split, un ropero, dos puertas y prendas de vestir.

La intervención fue supervisada por el Jefe del Cuerpo de Bomberos, Comisario Inspector Ramón Sergio Almirón, habiendo trabajado las dotaciones de incendio de Bomberos Circuito Cinco y San Miguel.

En ese sentido, el Grupo de Medios TVO dialogó con Mirian, madre del menor, quien se mostró muy angustiada por lo ocurrido, pero agradeció que el hecho no haya pasado a mayores.

“El martes al mediodía más o menos surgió este lamentable hecho en mi casa. Lo que pasó es que tengo un niñito con discapacidad, yo estaba en el comedor y fueron segundos donde pasó todo, no sé si agarró la silla, no tuve ni tiempo de mirar con qué alcanzó el encendedor, se fue a la pieza y estaba maniobrando el encendedor y se ve que prendió fuego la sábana, cuando salió me mostró que tenía el encendedor, le dije que no tenía que tocar eso pero ya vi humo en mi pieza, intenté apagar con agua, creo que fue lo primero que pensé, pero no pude, le pedí a mi hijita que lo tenga por el comedor, mi sobrina también vive con nosotros y ella me ayudaba a tratar de sacar el colchón porque ya era imposible de poder apagar, muy rápido se expandió el fuego, era imposible entrar a la pieza, el humo nos asfixió y no pudimos más, traje un poco de abono que tenía atrás de mi casa pero fue imposible tirarle al colchón, en el momento fue todo, en cinco minutos pasó todo”, contó, muy angustiada por lo ocurrido

“Yo más tenía miedo por mi vecina de al lado, me quebrantaba eso, no quería que se le queme la casa, gracias a Dios ella no tuvo problemas”, acotó.

“Vinieronmis vecinos, sacaron el gas antes que nada y una heladera, eso pudimos rescatar y la moto que estaba afuera, el dormitorio se quemó por completo, no quedó nada y la cocina también, la pieza de los chicos gracias a Dios no alcanzó a quemar, pero mi hijo más chiquito dormía en mi pieza así que se quemaron sus ropas, sus útiles, él iba a la escuela, todo eso se quemó”, relató.

“Fue imposible estar ese día en la casa por el olor, abrimos todas las puertas y dormimos con la ventana de atrás abierta”, señaló sobre cómo pasaron la noche del martes.

“Vamos a salir de esto con mucha fuerza, con la ayuda de Dios, fue impresionante la cantidad de gente que vino, yo le agradezco a todos por su ayuda, a amistades, compañeros de trabajo de mi esposo, hermanos de la iglesia, ellos estuvieron desde un primer momento acá limpiando, ayudando y nos tuvimos que ir una hora más o menos al hospital por precaución porque habíamos aspirado ese humo tóxico”, finalizó la mujer.

