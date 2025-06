Un Núcleo de coincidencias básicas para la Constitución de Formosa

Si bien se cerraron las listas y no se pudo lograr una lista única entre los sectores de la oposición todavía si hay buena voluntad y predisposición se puede avanzar a la unidad y la mancomunión de ideas. A efectos de darle un piso de confiabilidad al pueblo.

Más allá de los cuestionamientos y críticas descalificatorias de lo que alguna vez fue el Pacto de Olivos, el tiempo demostró que fue el único pacto democrático que abarcó y logro comprometer a las fuerzas políticas en un gran acuerdo políticosocial -institucional,republicano y que por sobre todas las cosas fue sustentable en el tiempo y se plasmó en hechos e instituciones que mediante el consenso perduran desde el 94 hasta hoy. Es cierto que hay muchos institutos consagrados por la constitución del 1994 que todavía no encuentran un funcionamiento y/ o implementación aceptable, como el consejo de la magistratura pero no olvidemos que eso ocurre porque fue manipulado por especulaciones políticas posteriores. El otro es el pacto fiscal entre nación y provincias aún pendiente etc. etc.. En fin el pacto de Olivos tal vez estuvo impulsado por distintas motivaciones, pero siempre bajo la convicción de que el consenso y acuerdo democrático era el mejor y único camino, no se puede negar el amplio acuerdo de fuerzas que se lograron a partir de este Pacto, iniciado por Raúl Alfonsin y Carlos S. Menem, y que en definitiva es lo más parecido al Pacto de la Moncloa en España o al Pacto del Punto Fijo en Venezuela. Esto derivó en que en aquel congreso constituyente reunido en Santa Fé se vieron convocados muchos de los protagonistas de liderazgos políticos y sociales desde los 90 hasta la actualidad, como fue el matrimonio Kirchner, el mismo Gildo Insfrán, Elisa Carrió o los actuales integrantes de la CSJN solo por nombrar algunos. Bajo la figura y autoridad moral y política que imponía el Doctor Raúl Alfonsín que coordinó todo el proceso constituyente.

En fin creo que a pesar de muchas críticas fue una buena experiencia democrática y republicana, que encontró su columna vertebral en lo que se llamó, NÚCLEO DE COINCIDENCIAS BÁSICAS, un conjunto de medidas , instituciones y modificaciones que la mayoría de las fuerzas políticas se comprometían a respetar, sostener y defender.

Creo que acordar una agenda mínima razonable con ejes consensuados, no sería descabellado. Se me ocurren sugerir algunos puntos tales como

1)La permanencia de funcionarios en los cargos electorales, Gobernador vicegobernador, intendentes, diputados y concejales. Tal cual lo exige el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ficha limpia debe ser incorporado también como requisito básico. A efectos de adecuar nuestra constitución provincial a la carta magna nacional y Pactos internacionales , tendientes agarantizar preceptos democráticos y republicanos básicos, como la alternancia y la periodicidad de los mandatos.

2) Establecer marcos institucionales y legales sobre el régimen electoral en la provincia que garanticen la transparencia, legitimidad y respeto de la voluntad popular.

3) Garantizar criterios básicos de distribución de recursos de la provincia, como los destinados a salud, educación, y Régimen de coparticipación municipal.

4). Es necesario postulare principios que garanticen la estabilidad e independencia del poder judicial y lo lleve a ser de una simple dependencia del poder ejecutivo a un verdadero poder de la república. Claro ejemplo de ello es que la designación de Ministros del Superior Tribunal de Justicia, actualmente tienen menos exigencias y requisitos que para ser Juez de primera instancia, pues solo depende de su postulación por parte del Poder Ejecutivo

5) Debe garantizarse el acceso a la información pública y el funcionamiento independiente del poder político y la eficacia e implementación efectiva de los informes y medidas del tribunal de cuentas en todo lo que implica transparencia en la gestión de los recursos públicos.

6) Garantizar el funcionamiento e implementación de institutos de rango institucional jamás implementados como la fiscalía gral. De investigaciones administrativas o el consejo económico social.

7) Establecer postulados que garanticen la independencia en el accionar de todas las asociaciones civiles y el ejercicio de profesiones de tal manera que en ningún caso el Estado pueda intervenir en su dirección administración, matriculación etc.

8) Garantizar la obligatoriedad del estado de cumplir con la implementación de las paritarias como herramienta única para establecer propuestas en la mejoras salariales y laborales del sector público.

9) Limitar y regular la aplicación de medidas extraordinarias, como los estados de emergenciafundamentalmente por ejemplo el abuso de la utilización de herramientas como la emergencia económica, de la misma manera deberá limitarse el estado de intervención de instituciones descentralizadas, autónomas y autárquicas del estado provincial.

10) Garantizar el derecho a la propiedad de los bienes inmuebles, viviendas, chacras, campos etc. que hasta ahora colocan al estado provincial como el principal terrateniente de la provincia y que es utilizado como un sistema de chantaje y dominación social.

En fin, si bien es cierto que no se logró unificar las listas de candidatos a diputados constituyentes sería interesante que quienes integran la lista de espacios opositores puedan consensuar un Núcleo de Coincidencias Básicas. Me refiero a establecer una agenda mínima con algunos puntos básicos donde se dé previsibilidad a la posición que puedan tener los futuros diputados constituyentes, sería también un mensaje de madurez y coherencia.

CARLOS BLAS HOYOS, DIPUTADO CONSTITUYENTE M.C. año 2003