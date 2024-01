Un nuevo comienzo: la Liga Argentina Femenina de Vóley arranca su edición 2024

El 18 de enero empezará la vigésimo octava edición de la Liga Argentina Femenina de Vóley. La misma contará con 16 clubes, uno más que la temporada pasada. Boca, ganador de 2023, es otra vez uno de los máximos favoritos.

Sin embargo, se espera una competencia reñida con varios conjuntos que anhelan el título. Para más detalles de esta etapa previa, Nota al Pie dialogó con Sofía Neves, jugadora uruguaya que es nuevo refuerzo de Sonder de Rosario.

El importante torneo tendrá a conjuntos de cinco provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El cronograma será igual al de la temporada anterior, es decir, compuesto de una fase regular de ocho semanas. Allí, las participantes se enfrentarán todas contra todas del 18 de enero al 17 de marzo.

Una vez finalizada esa instancia, los ocho mejores de las posiciones avanzarán a los play off, mientras que el resto jugará por no descender. Las llaves en el camino al trofeo serán con series al mejor de tres partidos cada una. Se espera que esta vez haya más espacio entre cada cotejo de la final, ya que en 2023 la misma se jugó en tres días consecutivos.

El año pasado, Boca jugó de menor a mayor y fue campeón al vencer en la definición a San Lorenzo. Para el próximo desafío, el Xeneize no cuenta con algunas de las referentes de aquel logro, pero sí mantiene la base que obtuvo la División de Honor en diciembre.

Además, llegaron al plantel tres talentosas jugadoras provenientes de Gimnasia de La Plata: la armadora Julieta Aruga, la opuesta Nayla Da Silva y la punta Camila Giraudo. En este sentido, las dirigidas por Eduardo Allona mantienen su jerarquía habitual en el plantel y se ilusionan con otra estrella.

¿Cómo llega el resto de la

Liga Argentina Femenina

de Vóley?

Sin dudas una de las instituciones que más apuesta a llegar otra vez lejos es el CEF 5 de La Rioja. Con la continuidad de Marcelo Silva como entrenador, las Naranjitas renovaron el vínculo de piezas fundamentales. Algunas de ellas son Emilce Sosa, Laila Romero (tras un paso por Vélez en el Metropolitano), y Valentina Ruhl.

Pero, con el objetivo mínimo de repetir las semifinales alcanzadas en 2023, la institución riojana se movió en el mercado. Así, trajo dos refuerzos de lujo: Avril García y Nicole Pérez, ambas integrantes de Las Panteras en el cuarto puesto conseguido por la selección nacional en los Juegos Panamericanos.

Otra de las escuadras que pasa un gran momento es Estudiantes de La Plata. El Pincha llegó a cuartos de final de la Liga 2023 y luego fue finalista metropolitano por primera vez en su historia.

En ambas ocasiones cayó ante Boca. Se trata de una nómina joven que conserva gran parte de su poderío, con Emilia Balagué y Victoria Núñez como dos de sus figuras. Aún no está confirmada la continuidad de Selene Martínez, de gran rendimiento en División Metro. Sí se conoce una baja resonante: Valentina González, estelar líbero de pasado en la selección, dejó el vóley para dedicarse a su carrera de Abogacía.

Por su parte San Lorenzo, subcampeón hace nueve meses, ya no tiene en sus filas a la atacante Daiana López. Pero sí sostiene a representantes como Sofía Meinardi o Graciela Allende y sumó a la punta Rosa Reinoso, también proveniente de Gimnasia.

De los semifinalistas anteriores, las Lobas son el equipo que más sufrió cambios en su plantel. El conjunto tripero afrontará los próximos compromisos con mayoría de jóvenes provenientes del semillero del club.

Sonder, uno de los

ascendidos, sueña con ser la

revelación de 2024

La institución rosarina tuvo un exitoso 2023 en el que se consagró campeón de la Liga Federal. Ese título le permitió subir a la máxima categoría y meses más tarde también se quedó con el trofeo de su ciudad.

En este contexto, el Tricolor ya piensa en el gran desafío del año. Para ello se reforzó de manera importante. Un ejemplo de esto fue la llegada al país de la uruguaya Sofía Neves.

La punta receptora, oriunda de Colonia, contó cómo surgió su arribo a su actual equipo y se mostró feliz con la oportunidad: “La posibilidad se dio hace un año atrás en un torneo de San Jerónimo Norte en Santa Fe. Estoy muy contenta de ser parte de este plantel”. Y agregó: “Considero que el cuerpo técnico es de primerísimo nivel, es un placer trabajar con ellos y con mis compañeras”.

En cuanto a los objetivos, la deportista de 26 años comentó que buscan acceder a los playoff. “Son metas altas, lo más importante es que venimos trabajando en pos de generar el mejor proceso para cumplirlas”, sostuvo. Y expresó que “día a día, en cada entrenamiento están las prioridades claras, tanto de la dirigencia como del plantel».

Acerca de esto, la atleta valoró los amistosos disputados ante el CEF 5 y los consideró importantes para esta etapa. “Venimos con una planificación muy buena y muy bien pensada, ha sido un año duro y muy cansador, para el equipo y para todos en nuestros proyectos personales”, comentó.

Y agregó: “Al cambiar el chip y enfrentarnos a este nuevo desafío, con las exigencias que demanda, es necesario dar el 110%. Tomar impulso y dar lo mejor de cada una para Sonder”.

Para cerrar, la también psicóloga se refirió a los rivales que considera más fuertes de esta temporada, pero advirtió sobre lo reñido que será el certamen: “Va a ser una liga competitiva, hay un gran nivel que se expresa en los equipos que la conforman y en los refuerzos seleccionados por los mismos”.

“Hay varios conjuntos que se ven fuertes, como por ejemplo el CEF. Además, Boca viene de un año muy bueno y solidificando su nómina”, opinó. Y, para cerrar, destacó también lo hecho por clubes que llegaron a instancias finales en 2023 y son siempre fuertes adversarios, como San Lorenzo, River, Estudiantes de La Plata, entre otros.