¿Un nuevo paso hacía la Nations League?: Argentina disputará amistosos con países europeos en 2024

Entre los ofrecimientos que recibió la Asociación del Fútbol Argentino, según pudo saber este portal, están ni más ni menos que amistosos con Portugal, Inglaterra, Alemania, Países Bajos y Francia. Todos, posibles duelos con una rica historia. El 3 de Noviembre, en el Consejo de CONMEBOL se le dará forma a una nueva competencia que incluirá seleccionados sudamericanos y de UEFA.

La Selección Argentina ha alcanzado un nuevo status luego de haberse consagrado en Medio Oriente. Tras haber conseguido el título en Qatar, y cortar la racha de 36 años de sequía, el equipo actualmente dirigido técnicamente por Lionel Scaloni no para de recibir ofrecimientos para los amistosos que pueda llegar a tener en las fechas FIFA.

En ese sentido, según pudo saber Doble Amarilla, la ventana disponible para amistosos de marzo del año 2024 podría tener cruces entre equipos de la federaciones correspondientes a CONMEBOL con aquellos que están bajo el ala de la UEFA. Es por eso que se le abre al equipo argentino un abanico de opciones importantes y trascendentes, con partidos con mucha historia a nivel mundial. Verdaderos clásicos de la Copa del Mundo.

Según pudo saber este portal, el próximo 3 de noviembre, el Consejo de CONMEBOL le dará forma a una “Copa Interfederaciones” en la que los equipos sudamericanos se medirán con sus pares de UEFA en la fecha FIFA de marzo de 2024.

Por el lado del seleccionado luso, la opción atractiva que representa el cruce entre Argentina y Portugal es una de las últimas (sino la última) posibilidad de ver un duelo directo entre equipos en los cuales estén Messi y Cristiano Ronaldo de un lado y el otro del campo de juego. Un partido por demás atractivo y un duelo individual que ha marcado una era en el fútbol mundial y que ha sido el más significativo desde que cambiamos de milenio.

Por otra parte, otra de las posibilidades de duelo para marzo del año que viene es ante el seleccionado inglés. El encuentro se disputaría ni más ni menos que en el mítico estadio de Wembley, un escenario de varios de los mejores partidos de la historia de nuestro fútbol, incluidos varios cruces entre el seleccionado inglés y el argentino. Además un cotejo que nos lleva a la inequívoca referencia de lo que ha sido el encuentro por la Copa del Mundo de 1986 y la actuación individual más grande de la historia de este deporte por parte de Diego Armando Maradona en Estadio Azteca.

Hablar de un enfrentamiento entre Argentina y Alemania es hablar de los partidos más vibrantes de las finales de la Copa del Mundo. Es el encuentro final que más veces se ha repetido en la historia del importante torneo y es por eso es siempre atractivo un enfrentamiento entre el elenco germano y la “Scaloneta”. Con la particularidad que, quizás como muy pocas veces en la historia un equipo argentino, llegaría en la previa un escalón por arriba de un conjunto alemán que está en pleno momento de renovación y cambio.

Argentina y Países Bajos es otra de las posibilidades que se le ha presentado en la mesa de trabajo a la Asociación del Fútbol local y, en ese sentido, es uno de los encuentros que ha tenido gran impacto. Sobre todo a partir del enfrentamientos de cuartos de final de la Copa del Mundo con la versión más combativa que se recuerde de Lionel Messi, en aquel momento enfrentado con el entrenador “naranja” Louis van Gaal y además con parte del plantel del seleccionado europeo. Quedó registrada para siempre en el recuerdo la frase de Messi al delantero neerlandés Wout Weghorst («anda paya, bobo»). Reeditar uno de los encuentros más calientes de Qatar 2022 es otra de las chances que presenta la gira Argentina por Europa del próximo otoño.

Por último, pero no menos atrayente, en la agenda argentina se podría hacer un revival del partido más atrapante de la historia de los mundiales: la final de Qatar 2022 entre Argentina y Francia. Un duelo que quedó en la memoria de todos los amantes del fútbol porque no le faltó absolutamente ningún condimento para ser inolvidable. Un dominio argentino notable hasta poco más de 20 minutos del final del encuentro. La reacción de los campeones defensores del mundo. El alargue, con sus escenas de hondo dramatismo. La famosa tapada de “Dibu” Martínez a Kolo Muani. Y luego la definición por penales, con la última imagen de Montiel enterrando para siempre la sequía de 36 años sin títulos mundiales.

Además, un enfrentamiento entre argentinos y franceses representaría el duelo individual más importante de estos últimos años, que es el de Messi contra Kylian Mbappé. El león experimentado contra el león jóven, un duelo de generaciones que atrapó a todos en Medio Oriente y que podría reeditarse el proxy la próxima temporada.

Según pudo saber Doble Amarilla la disponibilidad de los duelos y la posibilidad de enfrentar a cada uno de estos grandes equipos europeos dependerá, en gran parte, de cuáles estén clasificados a esa altura del año para la próxima Eurocopa, con lo cual su agenda será más relajada para aceptar un enfrentamiento de esa envergadura.

Si bien AFA aún no ha tomado una decisión al respecto, se descuenta que a la brevedad se podrá saber cuáles serán los dos encuentros que compondrán esa ventana de amistoso FIFA. Pero por lo que se ve, el menú promete ser por demás delicioso.

