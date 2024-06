Un pastelero amenazó con un cuchillo a otro empleado en la cocina de un bar de Monserrat

La cocina de un restaurante porteño se convirtió en un espacio de tensión el pasado jueves, cuando dos empleados del local gastronómico protagonizaron un enfrentamiento que terminó con uno de ellos amenazando al otro y colocándole un cuchillo a la altura del cuello.

La violenta secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de Enitma, el negocio que fue escenario del hecho. Se trata de un café gourmet con especialidad en pastelería que está ubicado en la avenida Belgrano al 500, en el barrio de Monserrat.

Todo ocurrió a las 9.40, en pleno horario de apertura al público. El lugar donde se desarrolló la pelea fue en la zona donde se encuentran las heladeras del restaurante, en las que guardan la mercadería y materia prima para cocinar. Esa misma tarea estaba realizando la víctima del ataque cuando su agresor ingresó a la sala.

De acuerdo a la denuncia radicada por la víctima del ataque en la Comisaría Vecinal 1D de la Policía de la Ciudad, fue el hermano del dueño del local, quien lo interceptó de manera agresiva durante su horario laboral. El agresor se desempeñaba como pastelero.

Según el denunciante, la pequeña discusión -que terminó con el resto de sus compañeros separándolos- se habría originado por una disconformidad del atacante con su desempeño.

En las imágenes registradas por las cámaras de seguridad se puede ver cómo el pastelero ingresa a la cocina, va a buscar directamente con un cuchillo en la mano a la víctima, y tras decirle algunas palabras, rápidamente lo amenaza con el arma.

El momento dura pocos segundos: comienza con el pastelero yendo hacia él, se ve como le dice algo en el oído, mientras el empleado se muestra concentrado cargando un canasto con comida. También se observa cómo el agresor le sigue sus pasos muy de cerca, mostrándole un cuchillo.

La secuencia termina cuando el denunciante llega al freezer al cual se dirigía y, cuando va a poner las cosas en su lugar, el pastelero lo acorrala en una punta y le coloca el arma blanca sobre su cuello. Es entonces cuando todo el resto de los presentes reaccionan y se muestran desesperados por intentar calmar la situación.

Un dato no menor es que, detrás del hombre con el cuchillo, ingresa una mujer, quien evidentemente sabía de las intenciones de esta persona para con su compañero. En este sentido, en diálogo con TN, el dueño del local explicó que el denunciante del hecho tenía varias quejas por hostigamiento de otros de los empleados del lugar, particularmente mujeres.

“Había maltrato y eso pasaba hasta que uno reaccionó”, señaló Maximiliano, dueño del restaurante y hermano del agresor. Con respecto a la violencia que la víctima supuestamente generaba, añadió: “Era entre gestos y palabras. Rondaba un poco por ahí. Y bueno, alguien explotó. Vio que pasaba y pasaba, y explotó de esa manera. No lo tomo como defensa a sus compañeros lo que haya hecho él personalmente, pero en su reacción hizo eso”.

Según indicaron fuentes del caso a este medio, en el hecho tomó intervención la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de faltas N°17, a cargo de Tomás Ignacio Vaccarezza.

Si bien este hecho no pasó a mayores, el conflicto y la agresividad de este episodio ocurrido dentro de un ámbito laboral se da a conocer más de dos meses después del crimen de Germán Medina, el hombre de 33 años que fue asesinado el 20 de marzo por su compañero de trabajo Abel Guzmán, quien escapó esa noche por la ventana del local tras dispararle.

El sospechoso fue captado por las cámaras de seguridad del local y permaneció prófugo hasta el pasado miércoles, cuando los investigadores de la División Capturas de la Policía de la Ciudad dieron con él en una casaquinta del partido bonaerense de Moreno de la calle Miserere, entre Roma y Leonardo da Vinci, donde se escondía. Allí lo apresaron. En las últimas horas fue procesado.