Un periodista español afirmó que Wanda Nara está en una relación con Keita Baldé

En diálogo con Intrusos, Jordi Martín aseguró haber hablado con la mediática, quien le habría dado detalles del affaire con el futbolista senegalés

El miércoles de esta semana y en diálogo con Intrusos (América), el periodista español Jordi Martín aseguró que Wanda Nara le había sido infiel a Mauro Icardi con Keita Baldé Diao, quienes habían sido compañeros en el Inter de Milán.

Luego del cisma que abrió esta noticia, Martín volvió a comunicarse con Florencia de la V y la mesa que conduce para aportar nuevos datos de este romance escandaloso. “Hablé anoche con Wanda Nara una hora al teléfono. Y hoy otra hora”, contó Jordi a la vez en que reveló que la hermana de Zaira le confirmó su relación con Keita.

Luego de contar que la información que dio en un comienzo provenía del lado de Simona Guatieri, la expareja del futbolista, el español aseguró: “Te voy a dar un titular: Wanda Nara y Keita son novios”. “¿Qué? No. ¿Y así lo decís? No, por favor, poneme la pava acá. Se me termina el programa y no sé cómo seguir y esperar hasta el lunes. No lo puedo creer. Estoy tan sorpresa como todos ustedes”, dijo la conductora, muy sorprendida por la revelación.

Además, Jordi contó cómo fue que Icardi supo de la supuesta infidelidad. “Mauro descubre la verdad viendo las cámaras de seguridad y se pone en contacto con Simona, exnovia de Keita, y ella no quiere ver la realidad. Cuando Icardi le dice: ‘Eres una cornuda consciente’ es porque por más pruebas que Simona haya recibido en su teléfono no puede reaccionar. Simona ha recibido las fotos de Dubai”, dijo.

El periodista también aseguró que pudo ver imágenes íntimas de la empresaria y el excompañero de equipo de Icardi. “Yo he visto las fotos de Dubai. He visto en una habitación a Wanda con Keita. El viaje de Wanda lo paga Keita, él la invitó”, dijo.

Acerca de la charla que tuvo con la mediática, el periodista español dijo: “Me dice Wanda que Keita le dice que él ya no está con Simona”. “¡Pero si se casaron hace ocho meses! Hasta hace dos días subieron fotos juntos. ¿En qué momento se separaron?”, le preguntó Nancy Duré, panelista del ciclo.

“Esto es lo que le traslada y le cuenta Wanda a Keita. Pero él le dice que no está con Simona y Wanda no está con Mauro. Entonces se fue a Dubai y ya. Icardi se enteró de esta infidelidad mirando Intrusos”, dijo.

“Wanda Nara y Keita están viviendo un romance. He escuchado audios donde Keita le habla con mucho amor. Pero Keita no se anima a dar el paso público porque Simona parece que lo tiene medio extorsionado por lo que me dicen”, dijo Jordi

Acerca de cómo se contactó con Nara, dijo: “Yo le escribí un mensaje por Instagram y me dice llamame por teléfono. Estuvimos una hora hablando. Me explicó muchas cosas. Ojo con Simona. Ella viene de un entorno en Italia fuerte con mujeres que han estado en fiestas privadas con Cristiano Ronaldo y muchos futbolistas”.

“Me dice que está tranquila y que está viviendo esto con pasión e ilusionada. Que no quería que esto se destapase ni ella ni Keita. Querían mantener esto un poquito en la sombra. Icardi sí sabía esto y él está desesperado para que vuelva. Me dice: ‘Jordi, lo que pasará en el futuro, no lo se. Hoy por hoy no quiero volver con Mauro’”, replicó lo que le habría dicho Wanda.

Para cerrar, Jordi contó como habría comenzado el acercamiento entre el senegalés y la argentina: “Siendo compañero de Icardi le manda mensajitos haciéndole bromas y la invita a la mujer de su compañero a verla. Yo creo que ahí estuvo mal, estando casada”.

Wanda Nara habló

de los rumores

La empresaria y su hija Francesca respondieron preguntas de sus seguidores: de las versiones del romance con Keita Baldé a los filosos comentarios de la niña que divirtieron a todos

Todo cambia abruptamente en el universo de Wanda Nara. En realidad, hace solo ocho días atrás, la empresaria se encontraba en Argentina celebrando el cumpleaños de su hija Francesca. Rodeada de sus hijos pero sin Mauro Icardi, que se encuentra en Estambul cumpliendo con su contrato para el club de fútbol Galatasaray, ella organizó una celebración en su casa de Nordelta.

Con inflables, juegos acuáticos y mucha espuma, los chicos se divirtieron en una tarde de mucho calor. Además de la fiesta, su mamá saludó a su hija mayor, que cumplió 8, por Instagram con un tierno mensaje: “Que nada ni nadie te cambie ese corazón tan hermoso y con tanto amor, del más puro. Llegaste a esta familia a enseñarnos el amor incondicional por la naturaleza, los animales y el de todos los que te rodean”. Y para terminar, agregó: “Feliz y orgullosa de ser tu mamá, Te amo infinito”.

En tanto, desde Turquía, Icardi también quiso agasajar a su hija pese a la distancia que los separan. En su caso, también recurrió a las redes sociales para compartir con su pequeña un álbum de fotos y una emotiva carta de cumpleaños: “Princesa mía, ya pasaron 8 años de tu llegada a este mundo y no tengo palabras para describir cuánto te amo, ese amor incondicional, ese amor que me brindaste desde bebita en dónde la única palabra en tu vocabulario y en tu mundo era Papá”. Con palabras muy sentidas concluyó: “Hoy ya te convertiste en una señorita pero hay cosas que nunca van a cambiar, y tu Papito, Papurri o una de las mil maneras en las cuáles me llamás va a estar siempre para vos. Estoy orgulloso de vos mi amor. Te deseo lo más lindo en tu día y que la vida te siga llenando de lindos momentos”. Finalmente, cerró con otro guiño de complicidad: “Te Amo Mini Yo”.

Sin embargo, esta semana Wanda partió hacia Emiratos Árabes y posteó unas fotos desde allí. En ese mismo momento se desató un escándalo por medio del paparazzi español Jordi Martin, quien al aire de Intrusos, el ciclo de América, contó como primicia exclusiva que la empresaria estaba en Dubai con un excompañero de Mauro, Keita Baldé. Entonces, se supo que el futbolista está recientemente casado y que Icardi se habría comunicado con la esposa de él la noche anterior.

Desmintiendo las palabras del fotógrafo, Mauro publicó en sus redes sociales un duro descargo en el que afirmaba que con Wanda no están separados y que el día anterior estuvieron hablando hasta altas horas de la madrugada para proyectar el regreso de los niños a Estambul.