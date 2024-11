Un periodista fue brutalmente golpeado durante un robo y murió tras 11 días de internación

Miguel Ángel Montefusco, un reconocido periodista de 77 años, murió este sábado tras permanecer 11 días internado en estado crítico, como consecuencia de una feroz golpiza que sufrió a manos de tres delincuentes que ingresaron a robar a su casa de Turdera, en Lomas de Zamora, donde también se encontraba su nieto de 12 años.

El periodista, ya jubilado, fue golpeado por los delincuentes, que le reclamaban dólares y registraron toda la propiedad en busca de objetos de valor. Mientras tanto, su nieto fue maniatado y encerrado en una de las habitaciones de la propiedad. Según se informó, no sufrió lesiones de consideración.

Los ladrones escaparon con algunos electrodomésticos, una suma de dinero en efectivo, ropa y teléfonos celulares.

Producto de los golpes, la víctima terminó con el rostro desfigurado y fracturas en el cráneo y las costillas. Debía ser sometido a una intervención quirúrgica, pero no se recuperó a tiempo y murió en el centro de salud al que había sido trasladado en grave estado.

La muerte de Montefusco provocó conmoción entre los vecinos de Turdera. Allí dejó su huella en el club Juventud Obrera, cuyas autoridades lo despidieron mediante un conmovedor mensaje: “Con mucha tristeza y dolor despedimos a nuestro querido Miguel Montefusco una excelente persona y formadora siempre predispuesta para y por el club, mandamos nuestras condolencias y apoyo a toda la familia”.

Debido a su destacada labor con los equipos de baby fútbol de la institución barrial y su aporte a la formación de jóvenes deportistas, Montefusco en 2019 recibió el premio “Orgullo de ser de Lomas”.

Además de caracterizarse por su vocación docente, tuvo una destacada trayectoria como periodista en distintos medios nacionales. Colegas de distintos puntos del país se hicieron eco de su trágica muerte y lo despidieron con cálidas palabras en las redes sociales.

“Siento un profundo dolor e indignación por la muerte de Miguel Montefusco, un gran amigo, un gran tipo y un gran colega, fue víctima de la inseguridad en el conurbano bonaerense, mis condolencias a la familia.Ya te extraño Miguel”, escribió Indio Luque, editor de la web del diario La Capital de Rosario.

Por su parte, El Cronista, medio donde Montefusco trabajó como coordinador durante 22 años, le dedicó una columna de despedida.

“Si las injusticias duelen, la partida de un ser luminoso como Miguel se vuelve aún más dura. Lo saben Agustina y Juan Manuel, sus hijos, que perdieron a alguien que estaba siempre disponible para ellos. Lo que no se va son las alegrías y los recuerdos de todos los días compartidos. Y esta vez tampoco se van a ir los camiones. Te van a esperar, Miguel. Por vos, lo que haga falta”, concluye la columna titulada “Los camiones no se van”, en referencia al grito que Montefusco utilizaba para apurar el cierre de las ediciones antes de que ingresaran a la imprenta.

“Siempre es doloroso despedir a un gran hombre. Y más aún cuando la muerte es producto de la paliza a la que lo sometieron los ladrones que entraron en su casa de Lomas de Zamora. Te vamos a extrañar mucho, querido Miguel Montefusco”, publicó Graciela, una vecina de la víctima.

La investigación en torno al crimen de Montefusco está bajo el ala de la UFI N° 19 de Lomas de Zamora. Fuentes del caso le precisaron a este medio que la causa avanza de forma reservada.