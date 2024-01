Un piloto de motos se accidentó, fue hospitalizado y está en grave estado

Este domingo el motociclista español Carles Falcón se accidentó en el Rally Dakar que se disputa por quinta edición al hilo en Arabia Saudita. Según el comunicado de la organización de la carrera su estado es grave e Infobae pudo saber que el panorama no sería alentador. La categoría de las dos ruedas es la más peligrosa de todas debido al riesgo al que están expuestos sus pilotos al ir parados la mayor parte de los tramos cronometrados y las altas velocidades que se alcanzan.

Falcón, que participa por segunda vez del Rally Dakar, a bordo de su KTM número 135, sufrió una caída en el kilómetro 448 del tramo cronometrado que unió Al Henakiyah con Ad Dawadimi, según informó en un comunicado Amaury Sport Organisation (ASO), la empresa que está a cargo del evento.

El incidente fue a las 15h52, hora local, y alertados inmediatamente por un piloto que le seguía, los organizadores enviaron un helicóptero médico, que atendió al motorista herido en un estado que se consideró grave. Falcón ha sido trasladado por vía aérea al hospital Al Duwadimi.

Infobae averiguar que un piloto chileno vio a su colega accidentado en el momento que le hicieron RCP. Según comentó el competidor trasandino, las perspectivas no serían nada alentadoras. En tanto que ASO agregó que “en las próximas horas estará disponible un informe completo”.

Falcón por segunda vez compite en la carrera más dura del mundo. Su debut en 2022, en la edición en la que fue 68º en la categoría de motos. Corre con una KTM 450 preparada por el equipo TwinTrail Racing Team, pero Carles es su propio mecánico ya que él mismo hace la asistencia sobre su vehículo.

Por la noche saudita su equipo actualizó la información con un comunicado en el que destacó que “inicialmente se ha confirmado que sufre una fractura en la C2 (cervical alta) que tiene que ser operada de urgencia. Esta misma noche va a ser trasladado al Hospital de Riad. Durante los próximos días se mantendrá a Carles sedado para controlar la evolución del edema que ha sufrido en la cabeza. Isaac Feliu, compañero de equipo no va a seguir en carrera y se ha desplazado junto con el equipo en carrera y se ha desplazado junto con el equipo de media para poder estar a su lado”.

Comenzó la práctica deportiva en el enduro a nivel amateur, y tras una larga pausa, se aficionó a las motos de trail. Ese era el inicio de un viaje que iba a cambiar su vida. En el grupo de amigos con el que hacía sus rutas off road conoció a Isaac Feliu, que en 2015 fundó la empresa TwinTrail, dedicada a las motos de trail. Su amistad con Isaac le llevó de ser ingeniero informático a dejar su trabajo para incorporarse a dicha empresa, en la que ahora es guía de rutas en moto de trail e instructor de off road.

En pleno confinamiento por la pandemia, TwinTrail empezó a hacer directos de YouTube cada jueves, una iniciativa que captó a muchos seguidores. Y en enero de 2021 Isaac y Carles realizaron un programa diario para analizar el Rally Dakar 2021. En aquellos directos se fue forjando la idea de debutar con un equipo propio en el Rally Dakar en la categoría Original by Motul, en la que los competidores participan sin asistencia y sos sus propios mecánicos. Muchos de ellos son amateurs.

Y un año después, Carles, Isaac y Albert Martín debutaron en el Rally Dakar con el equipo TwinTrail Racing. En esa edición estaba yendo bien, hasta que en la novena etapa, Isaac Feliu sufrió un fuerte accidente. Carles tuvo que continuar aquel día con los nervios e incertidumbre de no saber cómo estaba su gran amigo y los días posteriores fueron muy difíciles, pero logró llegar a la meta. Ahora, dos años después, regresó al evento con el objetivo de completar la vuelta a “La Odisea”, como se llama a la carrera más dura del mundo.