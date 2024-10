Un policía de la Ciudad mató a ladrón que entró a robar a la casa de sus padres en La Tablada

Un oficial de la Policía de la Ciudad mató a uno de los ladrones que habían entrado a robar en la casa de sus padres, ubicada en la localidad de La Tablada, en el partido de La Matanza. El fiscal de Homicidios de ese distrito Claudio Fornaro no tomó temperamento hacia el agente debido a que consideró que actuó en legítima defensa.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Coronel Pringles y Limay, en la zona Oeste del Conurbano, cuando, según el portal Primer Plano Online, la esposa del uniformado fue advertida por una vecina que escuchó ruidos extraños en la casa de sus suegros, lindante a la de pareja, que estaban de vacaciones.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que los gritos de la mujer y sus vecinos alertaron al oficial, que se dirigió a la vivienda: la puerta había sido forzada. Al asomarse al patio del PH, vio a tres sospechosos con linternas. Luego de identificarse como policía, disparó tres veces con su arma reglamentaria, agregaron las fuentes consultadas.

Tras un llamado al 911, llegó al lugar un móvil del Comando de Patrullas y el SAME. Los médicos constataron la muerte de uno de los sospechosos en uno de los pasillos laterales a la casa de los padres del policía. Debajo del cuerpo, los peritos de Policía Científica encontraron un cuchillo tipo faca y, a unos metros, un destornillador.

El fiscal Fornaro también se hizo presente en el sitio y dio instrucciones para preservar la escena, el levantamiento de evidencias y el secuestro de los elementos encontrados, junto con el arma del efectivo involucrado. Por el momento, el caso se investiga como robo calificado por haber sido cometido en poblado y en banda y homicidio.

Más tarde, cerca de las 6, se conoció el ingreso de un sospechoso de 21 años al Hospital Santojanni, ubicado en el barrio porteño de Liniers: tenía una herida de arma de fuego. Los médicos anotaron como diagnóstico orificio de proyectil a la altura del abdomen, con entrada y salida, con riesgo de vida.

A raíz de ese hecho, el fiscal porteño Marcelo Munilla Lacasa dispuso custodia para el herido, el secuestro del proyectil y relevamiento de cámaras. Por el horario y cercanía con el robo a la casa del uniformado, los investigadores creen que podría ser uno de los delincuentes que escaparon, aunque aún no fue vinculado a la causa.

Antecedente

A mediados de septiembre otro policía mató a un ladrón en un hecho de inseguridad en La Matanza. Una sargento de la Bonaerense, que estaba de civil junto a un amigo y recién llegaba a su casa de la localidad de Isidro Casanova en moto, sufrió un intento de asalto.

La policía bajó rumbo a la puerta y, en ese momento, dos delincuentes en un auto embistieron la moto del amigo de la sargento, quien quedó atrapado debajo del coche. Los ladrones los apuntaron para robarles, pero la oficial tomó su pistola reglamentaria y se defendió a los tiros: mató a uno de los sospechosos e hirió otro, que está detenido.

Fuentes del caso confiaron a Infobae, que el delincuente fallecido fue identificado como Daniel Jeremías Díaz, de 21 años; mientras que su cómplice, de 19 años y que intentó huir a la carrera, fue apresado y derivado a un hospital de la zona, ya que uno de los balazos le produjo una fractura en uno de sus miembros inferiores.

La causa la investiga el titular de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, Carlos Arribas, quien le imputó al sospechoso detenido los delitos de robo y homicidio, ambos en tentativa y tenencia de arma. El funcionario no tomó temperamento contra la sargento.