Un político de Corrientes acordó una condena de 20 años de prisión por abusar de tres menores

Sixto Omar “Yacaré” Fernández, ex concejal de Ituzaingó, Corrientes, aceptó la pena por abuso sexual y corrupción de menores en un juicio abreviado.

La condena incluye delitos de abuso, producción y tenencia de material de abuso infantil; Fernández permanece bajo prisión domiciliaria por su edad.

La Justicia correntina investiga una posible red de corrupción de menores, en la que Fernández sería partícipe.

Lo esencial: el exdirigente del Partido Liberal de Corrientes Sixto Omar Fernández, de 77 años, recibió una condena de 20 años por abuso sexual de tres menores. A través de un juicio abreviado, asumió su culpabilidad. La investigación reveló más de 400 fotografías y videos en dos celulares del acusado, quien permanece en prisión domiciliaria. Fuentes judiciales sugieren que Fernández podría estar implicado en una red de corrupción de menores, y las investigaciones continuarán sobre otros presuntos involucrados.

Sixto Omar “Yacaré” Fernández (77), un dirigente político de la localidad de Ituzaingó, provincia de Corrientes, aceptó una condena de 20 años de prisión tras un juicio abreviado en el que asumió su responsabilidad por abusar sexualmente de tres menores. El acusado está preso en su casa desde septiembre por su avanzada edad, con custodia policial.

El pedófilo fue condenado por los delitos de abuso sexual, corrupción de menores, producción de imágenes con connotación sexual, facilitación de la prostitución y tenencia de material de abuso sexual infantil. El acuerdo fue firmado el jueves pasado, luego de que el fiscal Eugenio Balbastro y la defensora oficial Analía Moreyra acordaran la pena.

Su futuro dependerá ahora de la jueza de Ejecución, quien deberá definir si lo envía a una cárcel o dispone de un sistema de monitoreo. Un patrullero trasladó a Fernández desde su domicilio a la sede del Juzgado de Garantías, que amaneció ayer rodeado de un cuerpo de élite de la Policía de Corrientes, según precisó Radio Dos.

Los delitos imputados al ex concejal y dirigente del Partido Liberal contemplaban una pena mínima de seis años y un máximo de 50 años de prisión. Dado que la condena acordada está por debajo de la mitad del máximo posible, el Código Procesal establece que, para celebrar un juicio abreviado, es necesaria la autorización del Fiscal General.

Ahora, la investigación seguirá respecto de otras personas que aparecen en fotos y filmaciones que se hallaron en el celular del dirigente. Y el caso de “Yacaré” podría ser tan solo la punta del hilo que está siguiendo la Justicia correntina. Creen que podría haber una red de corrupción de menores de la cual Fernández era partícipe.

Uno de los elementos centrales de la causa es el material que se habría hallado en dos celulares de Fernández que fueron secuestrados en marzo pasado, luego de la denuncia de la mujer mayor de edad que no pasaría los 31 años. Las pericias estuvieron listas en estos días y fueron determinantes para la orden de detención del “Yacaré”.

“En los dispositivos se hallaron videos y unas 400 fotografías en los que mayores y menores realizan actos sexuales. Otros aparatos que fueron investigados arrojaron resultado negativo”, detallaron las fuentes del caso a Infobae. Pero no fue lo único: también se le incautaron celulares a otros presuntos involucrados. En uno de ellos se encontró tanto material que el reporte pericial que llegó a la mesa de la fiscalía superó las 20.000 páginas.

Según la causa, la primera denunciante de “Yacaré” Fernández habría comenzado su vínculo con el político correntino cuando tenía 14 años. Se conocieron porque la madre de la muchacha trabajaba en el Partido Liberal.

En los primeros tiempos, el acusado habría llevado a la víctima a pasear en auto por la zona de Ituzaingó. Uno de estos viajes terminó en un hotel alojamiento sobre la ruta 12. Allí habría habido fotos de la chica sin ropa, manoseos y, finalmente, acceso carnal. Según el relato de la denunciante, le habría dado un celular y dinero a cambio.

El vínculo se habría extendido por varios años, de manera fluctuante. Según habría especificado en la demanda que se tramita en la Justicia correntina, la última vez que estuvieron juntos fue hace 8 años, aunque el vínculo era personal y político, ya que la denunciante habría cumplido funciones en el Partido Liberal.

En ese marco, durante las últimas elecciones, el acusado le habría ordenado darle dinero y un celular a una chica de 13 años. La mujer presumió que podría tratarse de otro caso de abuso.

La carrera del detenido

Fernández ocupó la presidencia del Partido Liberal de Corrientes, fuerza fundada en 1856 y que es una de las más antiguas de Argentina. Dio varios mandatarios a la provincia, tanto con su identificación como a través del Pacto con el Partido Autonomista, forjado en los ‘60 del siglo pasado.

Aunque a nivel provincial el PL forma parte del frente oficialista ECO (Encuentro por Corrientes), ya no ocurre lo mismo en Ituzaingó. En esa localidad, ECO y el PL están enfrentados. De hecho, el intendente Juan Pablo Valdés, hermano del gobernador Gustavo Valdés, corrió a los funcionarios liberales de sus cargos hace unos meses.

Fue después de que el Comité local del PL decidiera el 13 de abril pasado abandonar la coalición por “incumplimiento de pactos políticos”. La respuesta de la dirigencia radical que administra la ciudad fue que los liberales tenían “poco apego al trabajo”.