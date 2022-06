Un proyecto busca mejorar la atención a clientes de tarjetas de crédito

Compartir

El Senado debatirá hoy en comisión un proyecto de ley que busca ampliar el horario de atención telefónica al cliente de tarjetas de crédito e incluir la obligatoriedad de la asistencia de «una persona humana» en un plazo de cinco minutos.

La Comisión de Industria y Comercio convocó para este miércoles a las 9.30 en el Salón Eva Perón del primer piso del Palacio Legislativo a una audiencia para abrir el debate sobre el proyecto de ley presentado por la senadora Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

En los fundamentos de la norma, la senadora sostiene que, en el marco del sistema de atención al cliente y denuncias, se pretende «garantizar la atención permanente al cliente en casos de urgencias, además de las operaciones y minimizar los riesgos por operaciones con tarjetas sustraídas o pérdidas».

En caso de aprobarse la iniciativa, se establece que el emisor debe contar con un sistema de recepción telefónica de urgencias y denuncias que opere las 24 horas del día, en el cual el cliente pueda solicitar en todo momento ser asistido por una persona humana, debiendo identificar y registrar cada una de ellas con hora y número correlativo, el que deberá ser comunicado en el acto al denunciante.

«Se requiere la asistencia de una persona humana dado que un sistema automático no siempre puede resolver de manera inmediata la problemática que se plantea vinculada con la operación a realizar», se explica en el texto del proyecto.

A modo de ejemplo, señala que «podría presentarse la situación que en la denuncia de extravío o robo algunos emisores que cuentan con este sistema soliciten el número de la tarjeta, lo que claramente no siempre en el momento se puede disponer del mismo, por lo que se propone su previsión expresa en el texto de la ley, de manera que con solo mencionar el DNI se pueda receptar la denuncia telefónica».

Crexell remarca que «diversas asociaciones de defensa del consumidor entienden que resulta insuficiente el actual dispositivo dado el cúmulo de denuncias por robo, hurto, extravío o pérdida de tarjeta de crédito».

«Actualmente no se prevén mecanismos de tiempo y forma, a efectos de resguardar la seguridad y garantía en protección del usuario. De ahí la necesidad de la presente propuesta», indica.

Añadió que, si bien se encuentra contemplada una amplia regulación, deja la atención personalizada a requerimiento del cliente.

«De ahí que resulte necesario reforzar y plasmar expresamente la necesidad de que sea una persona humana la que recepte la solicitud de que se trate y se le dé un trámite en un plazo razonable que será fijado en la reglamentación considerando que el mismo no podrá exceder los cinco minutos».

