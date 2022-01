Un refuerzo de lujo: el mediocampista Ezequiel Barco jugará en el Millonario

Compartir

En una negociación relámpago, el ex Independiente acordó su llegada al ‘Millonario’ -que le ganó la puja a Flamengo e Inter de Porto Alegre- a préstamo con opción de compra. Llega proveniente del Atlanta United que necesita liberar un cupo de extranjero para sumar a Thiago Almada.

River se movió rápido y abrochó un nuevo refuerzo: Ezequiel Barco será nuevo jugador ‘Millonario’. El mediocampista llega proveniente del Atlanta United, a préstamo con cargo y opción de compra, aunque todavía no trascendieron los números de la operación.

El club estadounidense necesita liberar cupo extranjero para incorporar a Thiago Almada a la MLS, es por eso que el acuerdo con la entidad de Nuñez fue relámpago. Atlanta tenía en su plantilla a tres jugadores que ocupaban plaza como extranjero: Ezequiel Barco, Josef Martínez y Luiz Araujo.

La cesión de Barco permite que Thiago Almada deje la Villa Olímpica y Vélez respire aliviado por la necesidad de concretar esta venta que supone un ingreso excepcional a las arcas del ‘Fortín’.

Lo cierto es que el ex Independiente era pretendido por Flamengo y el Inter de Porto Alegre, de Alexander Medina, que parecían tener una puja brasileña por la figura surgida en las inferiores de Independiente. Pero en menos de 48 horas apareció River y se quedó con el jugador.

Barco viene de cumplir su cuarta temporada en Estados Unidos, con 29 partidos disputados, 8 goles convertidos y 7 asistencias.

La gran duda del cuerpo técnico de River no tiene que ver con sus condiciones técnicas sino con su disciplina, un tema muy importante para el cuerpo técnico liderado por Marcelo Gallardo, y donde ya le advirtieron al jugador que será muy importante que respete las normas de conducta del grupo.

