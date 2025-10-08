Un regalo para mamá y una celebración para la familia: los beneficios con Banco Formosa



La entidad lanzó una promoción pensada para hacer más accesible las compras de regalos y, al mismo tiempo, facilitar el encuentro familiar: 6 cuotas sin interés y super reintegros que alivian el bolsillo. Además, ahora la billetera digital Onda es interoperable con otros QR.

Los beneficios del banco están pensados para dos situaciones concretas: permitir financiar compras de bienes (indumentaria, regalerías, tecnología, relojería y perfumería) con cuotas accesibles, y ofrecer nuevas devoluciones con ONDA que rinden en el consumo y facilitan el reencuentro familiar. En un contexto económico complicado, la apuesta es simple: el regalo se compra con tarjeta y la celebración se paga con los beneficios de Onda para aliviar el bolsillo.

Cómo funciona y qué métodos se pode usar:

• Visa y Chigüé: con estos medios de pago se puede comprar, del 10 al 19 de octubre, los regalos aprovechando las 6 cuotas sin interésy el 25% descuento previstos por la promoción del banco.

• Onda: la novedad es que la billetera Onda se volvió interoperable. Eso significa que, al pagar con QR Onda en comercios adheridos o incluso con otras billeteras (Mercadopago, Naranja X, entre otras.), los usuarios podrán acceder a reintegros importantes. A esto se le suma que fruto de un convenio entre el Banco Formosa yel Gobierno provincial, ahora pagar con QR Onda en comercios adheridos ofrece hasta 30% de reintegro (tope mensual $50.000); si se paga con Onda sobre QR de otras billeteras, el reintegro será 15% (tope mensual $25.000). El programa está respaldado por un fondo provincial de $2.000 millones del Ministerio de Economía para dinamizar el consumo local.



• En comercios: operar con Onda implica un incentivo de 10% de reintegro en ventas, con tope mensual de $100.000.

“Estamos cerca de las familias formoseñas en cada momento importante. Esta promoción nace de esa mirada: acompañar con herramientas concretas para que regalar no sea una preocupación, sino una celebración. El banco no solo ofrece cuotas y devoluciones: acompaña a comercios y usuarios para que la economía local funcione mejor y las familias tengan más opciones a la hora de homenajear a las madres”, aseguró Daniel Padín Gerente General de Banco Formosa.

Qué rubros cubre la promoción

La campaña del Día de la Madre cubre los rubros tradicionales de regalos: indumentaria, regalerías, tecnología, relojería y perfumería y rubro alimentos para que las familias puedan pagar con beneficios lo destinado a la celebración.

Para más información los clientes pueden ingresar a la web oficial del banco www.bancoformosa.com.ardonde también encontrarán la lista de comercios adheridos a la promoción.

¿Por qué importa la interoperabilidad?

La interoperabilidad del QR Onda amplía el alcance de los beneficios: no es necesario que el comprador tenga exclusivamente la app Onda para aprovechar descuentos; la tecnología permite que distintos sistemas convivan y que el comercio local reciba beneficios por sumarse.