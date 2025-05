Un sector del PRO defiende a Milei

Pese al alto voltaje de los últimos días, tanto en LLA como en una parte del partido amarillo se muestran confiados de que habrá un acuerdo en la provincia. Lo que no está claro es cómo repercutirá en la relación con el expresidente. El factor porteño y la puja libertaria por las candidaturas

Si bien la campaña por la Ciudad de Buenos Aires rompió el vínculo entre Mauricio Macri y el presidente Javier Milei, del otro lado del Puente Saavedra las conversaciones entre el PRO y La Libertad Avanza no cesaron e, inevitablemente, se empezó a profundizar la grieta entre los referentes amarillos que dejaron de responder al liderazgo macrista para forjar, ante todo, una alianza con los libertarios.

«¿Nos vamos a pelear por un ‘me engañaste, me mentiste’?», se burlaba un alto referente del PRO bonaerense, quien prefirió mantenerse en anonimato frente a la presión por la campaña.

Al tiempo que Macri y su candidata por la legislatura porteña, Silvia Lospennato, se paseaban por los medios acusando al Gobierno de hacer un pacto de impunidad con Cristina Kirchner por la caída de Ficha Limpia, dentro del espacio bonaerense que comanda Cristian Ritondo se guardaron al silencio mientras que, por lo bajo, defendieron a Milei.

«Yo no estoy de acuerdo con esas acusaciones. Es un disparate», consideró la fuente en relación al presunto llamado del jefe de Estado a Carlos Rovira, el líder misionero que mandó a sus alfiles en el Senado para voltear el proyecto de ley iba a dejar a la líder del PJ fuera de la carrera por las elecciones nacionales. Tampoco disimuló el tono de reproche hacia el sector del PRO que no sería la primera vez que se resiste a sellar un acuerdo con LLA.

Lo cierto es que el principal motivo que los une en la provincia es vencer al kirchnerismo en un distrito fuerte y que, además, maneja el 37% del padrón electoral a nivel nacional. En esa conversación también está involucrado el sector del radicalismo que responde al senador Maximiliano Abad. La idea es que el frente anti-K sea lo más amplio posible para no fragmentar al electorado: una estrategia completamente opuesta a la que tomaron para la Ciudad.

La dirigencia de Ritondo, que actúa en distanciamiento con la postura de Macri a pesar de negarlo, prioriza eso y, además, hace equilibrio frente a la una buena cantidad de intendentes e incluso figuras de peso, como Diego Santilli, que amagan con directamente teñirse de violetas.

Por eso, desde el oficialismo se mantuvieron firmes con que el acuerdo en la Provincia se mantiene intacto, tal como contó este diario. En medio de los balazos que atravesaron entre los espacios que compiten por la bandera anti-peronista, las reuniones por la Provincia continuaron toda la semana: la duda ya no es sobre si habrá o no un acuerdo, sino el cómo se va a llevar adelante. «Podría ser una adhesión», consideraron las fuentes.

La pelea por las candidaturas

A la guerra de sellos entre el PRO y LLA se suma, además, una interna libertaria que esta semana mostró los dientes en el acto de cierre en la Ciudad de Buenos Aires. Como contó El Cronista, la militancia se vistió con armaduras distintas para diferenciarse: por un lado, los violetas que responden a Karina Milei, y por otro, los de remera bordó, pertenecientes a la agrupación las Fuerzas del Cielo.

El estallido se dio al día siguiente en redes sociales, cuando el armador de Karina, Sebastián Pareja, compartió una foto con la mesa política bonaerense, reivindicando la candidatura de José Luis Espert.

«¿Y Romo?», le respondió el twittero Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, reclamando por la ausencia del jefe de bloque en la legislatura, Agustín Romo. Así fue como empezó la ola de posteos a favor de la postulación de la espada del asesor Santiago Caputo en la provincia.



El moño lo puso el propio presidente Milei: «Muchas gracias, Agustín, querido del alma», le respondió a un tweet ayer. En Balcarce 50 disminuyeron el conflicto y aseguraron que el jefe de Estado actúa en realidad como un moderador: «Javier está por encima de esto».

En ese sentido, negaron una preferencia hacia un bando. «No existe partido sin internas, no hay que escandalizarse», dijo una fuente karinista, que asegura que «El Jefe» respalda al 100% a Pareja.

Elecciones porteñas: qué definen para LLA

El reloj en realidad comenzará a correr a partir del domingo, cuando los comicios porteños midan la fuerza de la marca PRO y la marca LLA. Al margen de quién salga primero, en la Casa Rosada le ponen especial atención a los puntos de diferencia que saquen entre Lospennato y Adorni. Si los amarillos quedan desplomados en su propio bastión, no va a haber mucho margen para discutir en la provincia.

«El PRO va a morir naturalmente», aseguran los karinistas, que igual quieren mantener cerca a ciertos referentes amarillos ya que hasta octubre tienen relevancia por su poder decisivo en el Congreso.