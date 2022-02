Un seguidor acusó a Lizy Tagliani de no pagar un servicio y ella salió a explicar el motivo

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Lizy Tagliani no es de las famosas que se dedique a contestarle a los “haters” en las redes sociales. Simplemente, elige no darle importancia a los comentarios negativos que recibe y seguir adelante con su vida. Sin embargo, en esta oportunidad hizo una excepción y salió al cruce desde su cuenta de Twitter.

Todo comenzó cuando este lunes la conductora de Trato Hecho (Telefe) contó cuál fue el primer Whatsapp que recibió para el Día de los Enamorados. “Mi primer mensaje de San Valentín, gracias Ale, la pileta esta bárbara, yo también los amo. Feliz día de los enamorados jajajjajajaja”, escribió y, acto seguido, mostró la captura: “Buen día Lizy, disculpá la molestia. Te quería recordar que se cumplió el mes, el monto es $5600. Abrazo”. Entre muchos internautas que se divirtieron con su anécdota, hubo uno que la crítico: “¿Por qué será que a los que tienen guita siempre hay que recordarles lo que deben?”.

Indignada, la humorista le respondió de forma contundente. “1: No sabés mi situación económica, 2: Tengo un arreglo de pagar cada 8 trabajos, que serian dos días por semana, y esto puede ser a los 20 días al mes o al mes y medio, depende las necesidades de la pileta y de sus tiempos. No es un mes ni un día fijo, salame”, le explicó, completamente fastidiada.

Inmediatamente, fueron muchos los usuarios de la red social del pajarito los que se solidarizaron con ella. “¿Qué se puede esperar de un burro? Dejalo, Lizy, ni te gastes…”, “Demasiado lo que el argentino quiere meterse en la vida de los demás jaja”, “Ni respondas…ni pileta de lavar la ropa, tiene ese…¿qué sabe de mantenimientos? Lizy, gracias por todo lo que me haces reír”, fueron algunos de los mensajes de apoyo que recibió.

Semanas atrás, Tagliani también había sido noticia tras anunciar su separación de Leo Alturria. “Buen día, nunca uno sabe cuando es el momento de contarlo, son costos de esto de ser conocida, con Leo Alturria hace dos meses casi que ya no somos novios, nos queremos mucho y seguimos juntos como amigos. Es una persona que quiero mucho y fuimos muy felices en pareja y seguiremos siendo felices como amigos si Dios quiere”, sorprendió en un posteo la comediante.

Acompañado por una foto de ella con su ahora ex, continuó: “Fueron años de mucho amor, no tengo nada más para decir solo que fue una hermosa historia de amor, que continuará de otra forma. El amor mutó pero aún sigue siendo sólido. El no es muy partidario de que cuente pero yo no me aguanto porque ustedes fueron parte, y además para que me escriban solteros”.

Sin embargo, a pesar de que todo indicaba que había quedado un ben vínculo entre ellos, días después el ex rugbier dejó un polémico mensaje en Instagram. Todo empezó cuando una internauta se interesó su exnovio: “Si te gustan estilistas… ¡acá estoy, digo! No tengo la plata de Lizy pero tengo el sentido del humor jajaja”. Sin vueltas, él contestó con una filosa observación: “No necesito la plata ni la fama, solo quería que me fuesen fiel, nada más”. Con este mensaje, dio a entender que habría habido una infidelidad por parte de ella. En este contexto, Teleshow fue a buscar la palabra de Lizy, quien evitó la polémica: “Nada para decir, lo mío termino con mi posteo y su contestación, me quedo con eso”. Luego, en un móvil con Intrusos aclaró: “No me consta que haya sido para mí, no me consta. A mí no me lo dijo…”.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp