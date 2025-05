Un senador presentó un proyecto para ampliar la Corte Suprema

Al día siguiente del fracaso de Ficha Limpia en el Senado y mientras se lanzaban acusaciones cruzadas entre La Libertad Avanza y el PRO, en la mesa de entradas del Congreso un legislador aliado de la Casa Rosada presentó un proyecto para ampliar la Corte Suprema de Justicia, que es visto con buenos ojos por el bloque kirchnerista.

La iniciativa la presentó el salteño de la bancada federal, Juan Carlos Romero. El proyecto consta de un solo artículo que establece que «la Corte Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por siete (7) jueces, de los cuales no más de cinco (5) de sus integrantes serán del mismo sexo». Es decir que al menos debe haber dos mujeres.

Como contó Clarín, la ampliación de la Corte es un tema con el que dialoguistas y kirchneristas venían presionando, incluso antes de que se caigan los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, justamente como una opción para evitar ese desenlace.

Los que tienen más llegada al Gobierno confían en que conversaron el tema meses atrás, que el oficialismo se mostró «dispuesto a discutirlo» pero que nunca avanzaron. Por eso ahora, dicen, lo motorizan directamente ellos. «Nos importa que funcionen los poderes del Estado. Alentamos esto y también que funcione la Auditoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y para eso hace falta diálogo político», afirmó Romero a Clarín. En esa línea aclaró: «No lo impulsa el Gobierno pero como legisladores es nuestro deber proponer leyes. La comisión de Asuntos Constitucionales es el ámbito para discutirlo y ver si hay consenso para que avance».

Romero charló con todas las bancadas antes de presentarlo. Incluso con Unión por la Patria que lo ve con buenos ojos. «Nos parece bien. El número de 7 es atinado, aunque los nuestros quieren que se garanticen al menos 3 mujeres. Es discutible», señala un hombre de peso dentro de ese bloque.Desde el kirchnerismo apuntan que, más allá de la cantidad de integrantes que tenga la Corte, los candidatos siguen siendo propuestos por el Poder Ejecutivo, por lo que todo seguirá dependiendo de los nombres que elija, y cuánto esté dispuesto a ceder, para alcanzar los dos tercios requeridos en el recinto. Lo cierto es que sobre una mesa más amplia de negociación es más fácil repartir lugares.

«Lo estamos charlando entre nosotros pero no hay un aval», ratificaron desde la bancada de La Libertad Avanza. «Hace tiempo que Romero viene con el tema», reconocieron en el PRO, que en principio no presenta reparos.

Los más críticos, como Martín Lousteau, denuncian que la idea está atada a la caída del proyecto de Ficha Limpia y forma parte de un pacto entre LLA y el kirchnerismo. “El gobierno está negociando con el kirchnerismo la Justicia, los jueces de la Corte, el Procurador, por eso pactaron y los misioneros votaron en contra”, sentenció esta semana.