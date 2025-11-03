Un sujeto fue aprehendido tras herir con un arma blanca a un menor

Efectivos de la Comisaría Seccional Novena detuvieron a un hombre por un hecho de tentativa de homicidio, donde resultó herido un menor, de 16 años, ocurrido en el barrio 28 de Junio de esta ciudad.

Todo ocurrió, este lunes alrededor de las 05:30 horas, cuando vecinos alertaron a los uniformados por una persona lesionada en la parada de colectivos, en inmediaciones al mencionado barrio.

Al llegar, los uniformados constataron que se trataba de un menor de 16 años que presentaba heridas producidas con un arma blanca.

El joven relató que un sujeto, conocido, le exigió la entrega del celular y tras la negativa, lo atacó con un cuchillo en la zona del abdomen

El menor fue trasladado por personal del SIPEC al Centro de Salud del barrio Lote 111 y luego derivado al Hospital Central, donde ingresó con lesiones graves, aunque fuera de peligro.

De inmediato, los investigadores iniciaron un operativo y aprehendieron al autor del ataque en inmediaciones al lugar del hecho, pese a que se resistió de manera agresiva.

Durante el procedimiento se secuestró el buzo que vestía al momento del ataque y un cuchillo de cocina marca Tramontina con mango de plástico.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia provincial.